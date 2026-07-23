Projektledare El Service
Rekryteringsmäklaren i Norden AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-07-23
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Emil Lundgren AB söker en Projektledare inom Service till vår affärsenhet i Stockholm. Du kommer att sälja in och driva serviceprojekt inom el – och teleområdet mot våra kunder som är främst bygg-, fastighets- och FM-bolag.
Till din hjälp har du tekniker som är engagerade, kompetenta och stolta över att få jobba på Emil Lundgren som har funnits i elbranschen över 100 år. Är du intresserad av att vara med och utveckla vår Serviceavdelning? Då vill vi gärna träffa dig snarast!
Vi utför Service av el- och teleanläggningar i Stockholm / Mälardalen i bl a: köpcentrum, butiker, hyresfastigheter, mindre industrier, KNX-installationer, projektering/installation av fiber- och datanät och projektering/installation av passage-/inbrottslarm.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Besöka och bearbeta både befintliga och nya kunder.
Förhandla och ansvara för att teckna serviceavtal.
Har ett övergripande ansvar för projektets tidplan, budget och resultat.
Tillsammans med ledande montör tillsätta rätt tekniker från serviceavdelningen eller via underleverantörer.
I mindre projekt stötta teknikerna med kalkylering och val av material i offerter.
Planera resurser, leda, fördela, kontrollera och följa upp arbetsuppgifterna i pågående projekt följer uppsatta mål för att skapa nöjda kunder.
Ingår ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och dokumentationsansvar.
Rapportera till Servicechefen. Kontorsplats finns i Bergshamra (Solna).
Din bakgrund/personlighet
Erfaren projektledare / serviceledare som har drivit serviceprojekt inom el / tele eller närliggande område.
Är utbildad inom el eller har motsvarande yrkeserfarenhet.
Drivs av affärer och merförsäljning med målet att skapa långsiktiga serviceavtal.
Med ett ödmjukt och tydligt ledarskap i projekten skapar du ett förtroende bland teknikerna och kunderna.
Är du strukturerad, noggrann och kan hålla i gång många olika serviceuppdrag samtidigt passar du in i vårt serviceteam.
Goda kunskaper inom projektekonomi, entreprenadjuridik och arbetsmiljö är meriterande.
Har en god datavana.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att vara en del av ett framgångsrikt bolag med lång erfarenhet. Vi vill utvecklas tillsammans med dig och erbjuder regelbundna utbildningar och aktiviteter, inte minst inom säkerhet och hållbarhet som står högst upp på vår agenda. Du får även tillgång till ett nätverk av kompetens i Sverige och världen, då vi ingår i koncernen VINCI-Energies med >100 000 medarbetare.
Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.
I denna rekrytering samarbetar vi med Marie Eriksson på RekryteringsMäklaren. Har du några frågor är du välkommen att ringa Marie på 070-471 12 94. Din ansökan och CV mailar du till marie@rekryteringsmaklaren.se
.
Välkommen att söka! Urval sker löpande.Om företaget
Emil Lundgren är elteknikpartnern som möjliggör energiomställningen. Vi erbjuder lösningar och installationer för industri, samhällsbyggnad och energieffektivitet. Våra affärsenheter finns på flera orter i Sverige. Tillsammans med våra drygt 500 medarbetare omsätter vi årligen över 800 miljoner. Emil Lundgren grundades 1919.
Inom Emil Lundgren arbetar vi med samtliga typer av uppdrag inom el-, tele-, instrument- och automationsområdet i Sverige och levererar mervärde i hela kedjan från installation till efterservice.
Emil Lundgren är ett av våra lokala varumärken inom VINCI Energies som driver verksamhet genom internationella- och nationella varumärken. I Sverige representeras VINCI Energies av de globala varumärkena Actemium, Axians,
Omexom och VINCI Energies Building Solutions där de lokala varumärkena Eitech, Emil Lundgren och ETB El & Larm ingår. Hos oss får du även tillgång till ett nätverk av kompetens i Sverige och världen, då vi ingår i koncernen VINCI-Energies med >100 000 medarbetare.
Läs mer om våra verksamheter på www.vinci-energies.se
och www.emillundgren.se
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Sista dag att ansöka är 2026-09-06
E-post: marie@rekryteringsmaklaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsMäklaren i Norden AB
(org.nr 556734-2208), http://www.emillundgren.se
Björnstigen 87 (visa karta
)
170 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emil Lundgren AB Jobbnummer
10010234