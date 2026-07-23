Medicinsk sekreterare till Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa, Lund
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-07-23
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Är ett empatiskt bemötande, en hög grad av både självständighet och följsamhet i arbetet samt ett starkt patientfokus självklara utgångspunkter i ditt arbete? Vill du utvecklas både professionellt och personligt tillsammans med engagerade, kompetenta och hjälpsamma kollegor? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Psykologmottagningar Barn- och föräldrahälsa Skåne är en verksamhet inom Nära vård och hälsa. Tillsammans med barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler utgör vi den första linjens vård för psykisk hälsa. Vårt uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa hos gravida samt hos barn i åldern 0–6 år och deras föräldrar.
Enheten består av mottagningarna i Lund, Hässleholm och Kristianstad. Din placering är i Lund. Resor i tjänsten kan förekomma. Enheten samverkar nära med mottagningarna Malmö/Trelleborg/Ystad och Helsingborg/Landskrona/Ängelholm. Du ingår i verksamhetens sekreterargrupp där samverkan och gemensamt utvecklingsarbete står i fokus.
Inom hela verksamheten arbetar cirka 50 psykologer och fyra medicinska sekreterare, vilket skapar en stark professionell gemenskap med goda möjligheter till kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och utveckling. Inom enheten Lund/Hässleholm/Kristianstad arbetar cirka 18 psykologer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierad och viktig roll med många kontaktytor. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat arbete i Melior, PASiS och 1177. Du arbetar också med posthantering, diagnosregistrering, förrådsbeställningar samt är spindeln i nätet i det administrativa arbetet på enheten. Du samverkar och hjälps åt med de andra sekreterarna i verksamheten. Verksamheten har korta beslutsled och en hög grad av flexibilitet. Ditt arbete är självständigt och har stor frihet under ansvar. Du har möjlighet att utvecklas inom exempelvis IT och HR. Det finns också möjlighet att jobba hemifrån.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration på 80 KY-poäng eller 400 YH-poäng, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av att hantera något av de olika systemen såsom Melior, PASiS, Skånekatalogen och 1177. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet inom yrket.
För den här tjänsten söker vi dig som är positiv som person och har ett gott bemötande mot såväl patienter och anhöriga som kollegor. Därtill har du en god servicekänsla och samarbetsförmåga. I ditt arbete är du självständig, noggrann, flexibel och ansvarstagande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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222 42 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Åsa Karlsen, Vision 042-4061968 Jobbnummer
10010235