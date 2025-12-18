Innesäljare
2025-12-18
Vill du ha ett varierat jobb där du får kombinera ditt intresse för kundkontakt, försäljning, teknik och analys? Då är tjänsten som innesäljare hos PROCAD Systems något för dig! Vi erbjuder en bred roll med många kontaktytor och ansvarsområden, i ett glatt och engagerat team. Varmt välkommen till oss!
På PROCAD Systems är vi återförsäljare av flera olika CAD-program. Vi säljer och utvecklar dessutom själva en av Sveriges ledande elapplikationer, en programfamilj som heter ELPROCAD. Vi är ett passionerat team som delar ett stort teknikintresse och en vilja att leverera högkvalitativa produkter som ger våra kunder både flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vår företagskultur är familjär och prestigelös där vi värdesätter ett öppet och samarbetsvilligt arbetsklimat.
Läs mer om PROCAD och våra produkter här: https://procadsystems.com/
Läs mer om ELPROCAD här: https://www.elprocad.com/Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som innesäljare hos oss får du en bred roll med delaktighet genom hela säljprocessen och fokus på såväl leadshantering som på administration och analys. Du har dagligen många kontakter med kunder, både via telefon och mail. Rollen är självständig med stort eget ansvar där du får driva ditt arbete framåt, samtidigt som du har ett nära samarbete med och får stöd av dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ansvar för telefonväxeln gällande försäljning - du tar emot inkommande förfrågningar och produktfrågor från både nya och befintliga kunder.
Att följa upp, analysera och kontakta potentiella kunder som laddat ner demo från vår hemsida eller på andra sätt kommit in som prospekt.
Ansvar för förlängning av kunders serviceavtal.
Att skapa offerter och färdigställa uppgifter inför leverans i vårt CRM-system.
Som ny hos oss får du självklart en gedigen introduktion och utbildningar i våra CAD-program för att du ska komma in i arbetet på bästa möjliga sätt. Profil
Vi söker dig med tekniskt intresse och några års erfarenhet av en liknande roll där du arbetat med försäljning, kundkontakt och administration. Det är meriterande om du tidigare jobbat med försäljning av liknande produkter eller serviceavtal. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet och är bekväm med att använda olika digitala verktyg och system i ditt arbete. Har du erfarenhet av att arbeta i CRM-system är det ett plus.
Som person är du utåtriktad, initiativtagande och prestigelös. Du har lätt för att skapa nya kontakter och tycker om att ge god service, både internt och externt. Vidare är du strukturerad, noggrann och analytisk i ditt arbetssätt och du tar tag i att driva dina uppgifter framåt. Din flexibilitet gör att du trivs med en varierande vardag och du har god förmåga att hålla flera projekt i gång samtidigt utan att tappa fokus.
Vårt erbjudande
Som anställd hos oss blir du en del av ett glatt och stöttande team. Hos oss är idéer alltid välkomna och du får möjlighet att påverka och bidra för att utveckla både våra processer och din egen kompetens. Kort sagt - vi erbjuder en rolig arbetsplats där du kan växa, trivas och ha kul på vägen!
Övrig information
Tjänsten är på heltid, tillsvidare. Du är placerad på vårt kontor på Transformatorgatan 2 i Västerås, det finns möjlighet att arbeta delvis på distans. Tillsättning snarast enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-0503217 eller växeln på 018-100112.
På grund av stundande jul- och nyårshelger har vi längre ansökningstid, men vi hanterar inkommande ansökningar löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - PROCAD Systems AB
Vi är Nordens största återförsäljare av progeCAD och vår egenutvecklade ELPROCAD. Vi erbjuder ett brett spann av CAD-programvaror, tillägg, applikationer och branschlösningar samt CAD-relaterade tjänster som utveckling och integrationer.
Nu fortsätter en spännande expansionsresa inom CAD-produkter. Inom företaget finns kompetent personal med elteknisk bakgrund, dataprogrammering och industriautomation. PROCAD SYSTEMS program säljs i hela Norden och runt om i världen.
