Inköpsavropare till Byggelement
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Hallstahammar
2025-10-20
Vill du bidra till att effektivisera inköp och leverans inom vår produktionsverksamhet?
Är du strukturerad, kommunikativ och trivs med ansvar?
Då kan rollen som inköpsavropare hos oss på Byggelement vara nästa steg för dig! Du blir en del av ett engagerat team där leveransprecision och samarbete är centralt.
Arbetsuppgifter som inköpsavropare på ByggelementVi söker dig som har erfarenhet av att avropa material och komponenter till produktionen enligt behov och tidsplaner. Du kommer också att vara den som säkerställer att leveransen sker i tid genom att du har nära kontakt med leverantörer och logistikpartners. För att lyckas med med avrop och leveransprecision krävs det också att du har förmågan att vara kravställande gentemot leverantörer och logistikpartners. Du behöver också ha följande erfarenheter med dig i bagaget:
Kontrollera orderstatus och hantera eventuella avvikelser i inköpsprocessen
Samordna inköp med projektledare, produktion och lagerpersonal
Upprätthålla korrekta register i affärssystemet och följa upp leverans- och kostnadsdata
Bidra till att utveckla och förbättra processer inom inköp och materialflöden
Kvalifikationer och erfarenhet för inköpsavropare till byggelement
Vi söker dig med erfarenhet av inköpsavrop, orderhantering eller logistik, gärna från bygg- eller produktionssektorn, där du också skaffat dig kunskap om material och produkter inom betong, vilket är viktigt för rollen hos oss på Byggelement.
Andra arbetsuppgifter som du bör ha tidigare erfarenhet av är fakturahantering, kontering mot rätt produkt och rätt konto i affärs- och lagerhanteringssystem.
Förmåga att tala och skriva svenska obehindrat samt goda kunskaper i engelska
B-körkort & truckkort är önskvärt men inget krav
Personliga egenskaper som värdesätts i rollen som inköpsavropare
För att klara den här rollen med bravur behöver du vara strukturerad och organiserad i ditt arbetssätt, likväl som du tänker långsiktigt i ditt åtagande.
Vi vill att du är kommunikativ och tydlig i kontakten med leverantörer, kollegor och övriga intressenter. Andra ord som beskriver dig är flexibel och lösningsorienterad. Det kan komma att innebära förändrade krav och snabba leveransbehov i rollen som Inköpsavropare hos oss på Byggelement.
Är Du en initiativtagande person med förmågan att ta stort eget ansvar och att ta tag i saker på ett självständigt sätt, då kan du vara den vi söker. Du behöver också våga ifrågasätta på ett ödmjukt sätt, tack vare din egna erfarenhet som du kommer med till oss.
Du uppskattar att arbeta med flera uppgifter parallellt och har förmåga att prioritera, vilket är tack vara ditt driv, engagemang och med ditt genuina intresse för att effektivisera.
Arbetsvillkor och förmåner för inköpsavropare inom byggindustrin Heltidstjänst med arbetstid dagtid
Tjänsten börjar som ett vikariat, med stor chans till en fortsättning efter vikariatets slut
Trygg anställning med kollektivavtal och moderna anställningsvillkor
Möjlighet till kompetensutveckling inom inköpsavrop, logistik och byggprodukter
Inkluderande arbetsmiljö i ett positivt och samarbetsvilligt team
Sök rollen som inköpsavropare till byggelement idag
Låter rollen som inköpsavropare intressant för dig? Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver relevant erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss och med inköp till byggelement. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Åsa Quarfordt asa.quarfordt@bestbemanning.nu 0706180675 Jobbnummer
9564466