Inköpsassistent
A Retro Tale AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2025-09-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Retro Tale AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Inköpsassistent - A Retro Tale, Hösten 2025
Plats: Solna, Stockholm
Omfattning: Heltid med obekväma arbetstider
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Om A Retro Tale
A Retro Tale grundades 2017 och har på kort tid vuxit till att bli Nordens ledande online-återförsäljare av begagnade lyxvaror. Nu står vi inför en spännande expansionsresa - där vi implementerar innovativa digitala lösningar och siktar på att bli Europas främsta plattform för pre-loved lyxprodukter. Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med oss?
Om rollen
Vi söker nu en engagerad och driven Inköpsassistent till vårt växande Inköpsteam.
Som Inköpsassistent kommer du att få arbeta nära våra inköpare och stötta i både praktiska och administrativa delar av inköpsprocessen. Du blir en viktig del av hela kedjan - från att hantera våra fantastiska varor och prissätta produkter, till att analysera försäljningsdata för att fatta smarta och strategiska inköpsbeslut.
Eftersom vi alla hjälps åt med Content Creation är det viktigt att du har ett intresse för mode, trender och sociala medier. Rollen erbjuder en unik möjlighet att lära sig många olika system och processer i en snabbrörlig scale-up-miljö där ingen dag är den andra lik.
Vem vi söker
Vi tror att du är självgående, affärsmässig, snabb, noggrann, kreativ och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning och relevant arbetslivserfarenhet
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Goda kunskaper i Excel
Intresse för mode, särskilt vintage och lyxvarumärken.
Ett analytiskt och datadrivet tankesätt - du gillar att bevaka marknaden, analysera priser, modeller och trender
Ett starkt affärssinne och mycket entusiasm
Egen erfarenhet av att köpa och sälja vintage är meriterande
Viss erfarenhet av logistik och kontakt med leverantörer/speditörer är också ett plus
Varför jobba hos oss?
Hos A Retro Tale blir du en del av ett litet men engagerat team där vi arbetar prestigelöst och stöttar varandra mot våra gemensamma mål. Vi erbjuder en fartfylld, internationell arbetsmiljö med stora möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Ansök redan idag!
Skicka ditt CV och personliga brev till johanna.gorander@aretrotale.com
.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johanna via e-post.
Vi tillämpar löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Låt oss skapa framtiden för pre-loved lyx tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
email
E-post: johanna.gorander@aretrotale.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpsassistent och namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Retro Tale AB
(org.nr 559038-7444), http://www.aretrotale.com Jobbnummer
9509634