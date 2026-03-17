Inköpsassistent - Own Brand Assistant
2026-03-17
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Inköpsassistent
Är du redo att ta din karriär till nästa nivå? Som Inköpsassistent hos oss kommer du att arbeta nära Produktchef, Inköpare och andra Inköpsassistenter för att säkerställa att vi alltid har rätt produkter, vid rätt tid och till rätt pris. Du blir en del av ett dynamiskt team som ansvarar för att erbjuda branschens mest attraktiva sortiment för barnfamiljer!
I denna spännande roll ligger ditt fokus på orderläggningsprocessen och masterdata. Du får en fantastisk möjlighet att aktivt bidra till att utveckla inköpsarbetet på Jollyroom. Vårt mål är att bli bäst i Europa när det kommer till sortiment, och du kommer att spela en nyckelroll i att nå dit!
Vi värderar personliga egenskaper högt i denna rekrytering och söker någon som brinner för sitt arbete. Om du är lösningsorienterad, strukturerad, driven, noggrann och älskar administration, då är du precis den vi letar efter!
Kom och bli en del av vårt fantastiska team och hjälp oss att göra Jollyroom till den bästa platsen för barnfamiljer i hela Europa!
Som Inköpsassistent arbetar du bland annat med:
• Löpande orderläggning och leveransbevakning
• Import av produktdata i vårt affärssystem SAP
• Säkerställa uppdatering av masterdata
• Besvara frågor från andra avdelningar samt från externa leverantörer gällande produkterna
• Stötta Inköpare i det löpande arbetet
Vi ser gärna att du som Inköpsassistent:
• Är målinriktad, intresserad och bra på att samarbeta
• Har en stark administrativ förmåga
• Är snabb på tangenterna
• Goda kunskaper i Excel
• Gillar siffror och drivs av försäljning
• Är flytande i tal och skrift på svenska, goda kunskaper i engelska
Det är meriterande med kunskap i SAP, QlikSense, Inriver samt Litium. Det är även meriterande med en utbildning eller bakgrund inom relevant område.
Fördelar med att jobba hos oss:
• Gratis tillgång till nytt gym på Campus Jollyroom i Göteborg
• Kollektivavtal för alla anställda
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter, vi har under 2024 tillsatt 51% av våra tjänster internt!
• Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatter
Upplägg och praktisk information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
• Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111
• Urval: Sker löpande
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Jollyroom Jobbnummer
9801208