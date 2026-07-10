Inköpare till Lifts All
Asta Agency AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Lifts All AB är en ledande svensk leverantör och tillverkare av lyftutrustning för industri, lager och pharma. Företaget arbetar för att förbättra arbetsmiljöer genom att ersätta manuella lyft och minska arbetsrelaterade skador.
Verksamheten i Stockholm omfattar försäljning, konstruktion och produktion under samma tak, vilket skapar ett nära samarbete mellan verksamhetens olika delar. Målet är att utveckla ergonomiska och effektiva lyftsystem som är säkra, användarvänliga och håller hög kvalitet, med fokus på att förbättra kundernas arbetsflöden.
Hos Lifts All blir du en del av ett sammansvetsat team i en stödjande arbetsmiljö. I rollen som inköpare arbetar du nära produktion, konstruktion och logistik och får en viktig funktion i att säkerställa materialflödet till företagets kundanpassade lösningar. Här finns utrymme att bidra med idéer, skapa struktur och påverka arbetssätt som utvecklar verksamheten framåt.
Vi på Asta Agency samarbetar med Lifts All i den här rekryteringsprocessen. Det är ett föräldrarvikariat på 12 månader med god möjlighet till förlängning eller anställning hos Lifts All. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos Lifts All.Om tjänsten
Som inköpare hos Lifts All AB ansvarar du för inköp genom företagets affärssystem Monitor. I arbetet ingår bland annat att analysera inköpsbehov, hantera leverantörsförfrågningar, uppdatera leverantörsregister, lägga inköpsorder, bevaka leveranser, planera inköp och optimera lagernivåer. Du blir en del av Supply Chain-teamet som, utöver denna roll, består av inköp- och logistikchef samt lager- och logistikansvarig.
I rollen köper du huvudsakligen in direkt material till produktionen. Eftersom Lifts All till stor del arbetar med kundanpassade lösningar behöver inköpen vara noggrant planerade och väl synkroniserade med pågående order, konstruktion och tillverkning. Det innebär att du har många kontaktytor internt, framför allt med produktion, konstruktion och logistik, men även löpande dialog med leverantörer.
Kontakt med leverantörer är en naturlig del av rollen och kan exempelvis handla om leverantörsförfrågningar, uppföljning av leveranser och uppdatering av leverantörsregister. Vid behov kan du även vara delaktig i leverantörsval och utvärdering av leverantörer utifrån kvalitet, pris och leveransprecision.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av inköpsarbete och som trivs i en operativ roll med många kontaktytor. För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, strukturerad och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta med andra, kommunicerar tydligt och trivs i en miljö där inköp, produktion, konstruktion och logistik arbetar nära varandra.
Som person är du initiativtagande och har en god förmåga att skapa ordning i ditt arbete. Du tycker om att arbeta i team, samtidigt som du tar ansvar för dina egna uppgifter och driver dem framåt. Då det finns hundar på kontoret behöver du även vara bekväm i en hundvänlig arbetsmiljö.
Därtill har du:
Tidigare erfarenhet av inköpsarbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av affärssystemet Monitor.
Tekniskt intresse eller teknisk förståelse.
Övrig information
Start: 1 september
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000463-2096918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9999815