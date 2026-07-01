Inköpare till J.A. Sundqvist
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Inköpare med helhetsansvar
Vill du arbeta i en roll där du ansvarar för hela inköpsprocessen – från prognos och order till uppföljning och varumärkesansvar? Trivs du i en familjär organisation med korta beslutsvägar, stark laganda och väl etablerade leverantörsrelationer? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om J.A. SundqvistSundqvist är ett familjeägt företag och en ledande distributör av köksprodukter och premiumvarumärken på den nordiska marknaden. Bolaget representerar flera välkända internationella varumärken och verkar idag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Verksamheten präglas av långsiktighet, kvalitet och nära samarbeten – både internt och externt. Nu söker Sundqvist en erfaren Inköpare som vill bli en del av ett familjärt team med fokus på långsiktiga relationer och kvalité.
Om rollenDu blir en del av inköpsavdelningen där teamet arbetar nära varandra och kännetecknas av hög kompetens, prestigelöshet och ett starkt samarbete.
Som inköpare ansvarar du för ett antal egna varumärken och driver inköpsprocessen från start till mål. Rollen innebär ett nära samarbete med försäljning, logistik och leverantörer där du säkerställer rätt produkter, rätt lager och rätt prognoser. Du kommer även att bidra i utvecklingen av arbetssätt och systemstöd inom inköp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Självständigt driva inköpsprocessen från behovsplanering till order och uppföljning
Arbeta med prognoser och säkerställa tillgänglighet/leveransprecision
Ansvara för leverantörsdialog kring avrop, leveranser och sortiment
Aktivt bidra i vår S&OP-process, delta i uppföljning och förbättring av prognoskvalitet
Identifiera avvikelser (över-/underlager, leveransrisker) och föreslå åtgärder
Arbeta i affärssystem med artikeldata och inköpsadministration
Vara operativt stöd till organisationen kring lager, leveransmöjlighet och prisbild/marginaler
Vi söker dig som
Vi söker dig som har några års erfarenhet av operativt inköp och som trivs med ett stort eget ansvar. Du är van vid att driva dina processer självständigt samtidigt som du uppskattar ett nära samarbete med kollegor.
Du motiveras av att skapa struktur, säkerställa effektiva inköpsflöden och utveckla arbetssätt där det skapar värde. Samtidigt är du ödmjuk, prestigelös och trivs i en verksamhet där laget alltid går före jaget.
Vi ser att du har:
Några års erfarenhet av operativt inköp
Erfarenhet av prognostisering och behovsplanering
Erfarenhet av internationella leverantörskontakter
Erfarenhet av att arbeta med egna leverantörer eller varumärken
God systemvana och ett intresse för att utveckla arbetssätt och processer
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller motsvarande
Det är meriterande om du har erfarenhet av AGR Inventory.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Ödmjuk och prestigelös
Självgående och ansvarstagande
Strukturerad och noggrann
Proaktiv, analytisk och lösningsorienterad
Flexibel och samarbetsorienterad
En lagspelare som trivs i ett nära samarbete med andra funktioner (inköp, logistik, sälj)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos J.A. Sundqvist blir du en del av ett nära team där samarbete, respekt och långsiktighet genomsyrar verksamheten. Här söker vi en person som vill bidra till gruppens gemensamma framgång.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag via OIO med en uppdragslängd på cirka 12 månader.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Torslanda, Göteborg
Arbetstider: Måndag–torsdag 07.30–17.00, fredag 08.00–15.00. Möjlighet till visst hybridarbete
Uppdragslängd: Cirka 12 månader
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Flygfältsgatan 16A (visa karta
)
423 37 TORSLANDA Arbetsplats
J.A. Sundqvist Kontakt
Consultant Manager
Cajsa Augustsson cajsa.augustsson@oio.se Jobbnummer
9986789