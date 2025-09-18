Inköpare till Axentia
Nu söker vi en operativ och erfaren Inköpare med ett öga för både detaljer och helhet. I denna roll får du ett tydligt ansvar för en eller flera inköpskategorier, och blir en nyckelperson i att säkra kvalitet, leverans och hållbarhet i vårt dagliga flöde.
Du blir en del av ett litet men dedikerat inköpsteam där du får jobba nära både produktion, utveckling och våra svenska och internationella leverantörer. Hos oss får du både ansvar och frihet - med korta beslutsvägar, stort eget mandat och en arbetsvardag där du verkligen gör skillnad. Rollen är främst operativ men har redan idag strategiska inslag som kommer att öka i takt med bolagets fortsatta expansion och utveckling.
Som inköpare hos oss har du ansvar för att planera och genomföra operativa inköp inom dina tilldelade kategorier, samtidigt som du är med och utvecklar processer och samarbeten. Du kombinerar ett strukturerat arbetssätt med god kommunikativ förmåga och trivs med att vara navet i kontakten mellan olika funktioner och leverantörer.
Du kommer till exempel att:
- Lägga inköpsordrar och följa upp leveranser
- Ansvara för leverantörskontakter inom dina kategorier
- Säkerställa kvalitet och leveransprecision genom aktiv uppföljning och avvikelsehantering
- Genomföra leverantörsbedömningar och bidra i strategiska inköpsbeslut
- Arbeta med hållbarhetsaspekter i inköpsprocessen
- Förbättra och effektivisera våra inköpsrutiner och administrativa flöden
För att trivas i rollen gillar du att ta ansvar, skapa struktur och har en förmåga att både se detaljer och driva förbättringar. Du är van att jobba operativt, är trygg i kontakten med leverantörer och trivs med att hantera flera parallella flöden.
Vi ser gärna att du har:
- Flera års erfarenhet av operativt inköpsarbete, gärna i tillverkande industri
- Erfarenhet av att arbeta med affärssystem - Monitor är ett plus
- Goda kunskaper i Excel
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
- Ett strukturerat arbetssätt, eget driv och en hög servicekänsla
Varför just Axentia?
Vi är ett teknikbolag i tillväxt - men med hjärtat kvar i det mänskliga. Här är vardagen enkel och tydlig. Vi säger hej på morgonen, fikar tillsammans varje dag kl. 10 och har alltid nära till skratt, padelmatcher, fredagsfrukostar eller en spontan AW. Christian blir din närmaste chef - tydlig, rättvis och med tillit som ledarskapsstil. Du får ansvar från dag ett, men också frihet att lägga upp ditt jobb som det passar dig. Du jobbar ihop med ett team på ca 30 personer där du blir en del av ett större sammanhang.
Vill du bli en viktig del av något som funkar på riktigt? Välkommen till Axentia. Skicka in din ansökan idag - vi intervjuar löpande.
Headquartered in Mjärdevi Science Park, Linköping, Sweden, Axentia creates and develops cutting edge Display Systems for the public transport sector as well as cost-effective Alarm Systems for rescue organizations. With over 15 years of experience and a dedicated staff, Axentia has become a major player in these business areas.Axentia has a unique competence in low power electronics design, mobile network communication and FM data broadcasting which are corner stone technologies in our product portfolios. Ersättning
