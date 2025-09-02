Inköpare, se hit!
2025-09-02
Vi är glada att se en ökad efterfrågan från våra kunder som söker kompetens inom Inköp och Supply Chain. Därför vill vi komma i kontakt med dig som vill jobba som Operativ inköpare. Vi letar efter dig som har minst fem års erfarenhet inom området och som känner dig trygg genom hela processen. Vi har konsultuppdrag på gång som startar upp under hösten och därför behöver du vara tillgänglig omgående.
Vi söker dig som är positiv, lösningsfokuserad, driven och trivs i en föränderlig miljö med många kontaktytor. Självklart är du också en prestigelös teamspelare som bidrar till en trevlig och härlig stämning!
På The Place hjälper vi våra kunder både med rekryteringsuppdrag och när de behöver få in en grym konsult under en period. Skulle du vara intresserad av att bli en del av vårt kompetensnätverk inom Inköp och Supply Chain? Då är första steget att du svarar på den här annonsen!Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Just nu söker vi söker dig som har intresse för och kunskaper inom flera av följande områden:
Operativt inköp
Orderhantering
Leveransbevakning
Avvikelsehantering
Artikelinformation
Lageroptimering
Effektivisering
Förbättringsarbete
God Systemvana
Hur processen går till
Det första steget är att du skickar in din ansökan, det går snabbt, ladda upp ditt CV och fyll i hur vi får tag på dig. Du blir nu sökbar för mig och mina kollegor som jobbar med rekrytering inom Supply Chain. För dig som omedelbart går vidare i processen kan nästa steg bli en kort telefonintervju för att komplettera med vissa frågor eller ett digitalt eller fysiskt möte hos oss på vårt Place som ligger centralt i Stockholm.
Kan ni garantera mig ett jobb?
Vi gör vårt allra bästa för att matcha ihop rätt kompetens med rätt företag i vårt nätverk. Vår ambition är att hitta rätt jobb till så många som möjligt men vi kan inte garantera det tyvärr.
Detta är en generell och proaktiv jobbannons och vi får in uppdrag löpande. Så vänta inte med att söka så att du inte missar något spännande jobb!
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Maria Blom maria.blom@theplace.se 0765362719 Jobbnummer
9487034