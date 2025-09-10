Inköpare/Inköpsassistent/Orderadministratör i Nacka
Spekuma Kullager AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nacka
2025-09-10
SPEKUMA KULLAGER är ett familjeföretag som grundades 1950. Vi har 5 anställda och importerar kullager och andra maskinvaror från Europa och Asien och säljer till svensk industri. Vi har egna agenturer och stor branscherfarenhet, där vårt motto och konkurrenskraft är personlig service på hög nivå. Eftersom vi är så få, krävs det att alla tar egna initiativ och är flexibla till att hjälpa till där det behövs. Här måste man även kunna tänka "utanför boxen".
Företaget finns i Saltsjö-Boo/Nacka. Vill du veta mer om oss, se vår hemsida www.spekuma.se
ARBETSUPPGIFTER: Tjänsten är en blandning av inköp, ordermottagning, orderadministration och lagerarbete.
Som inköpare/inköpsassistent ska du jämföra offerter i olika valutor, granska avtal/priser och samordna importer. Du ska ha koll på tullsatser och tulldeklarationer. Kontrollera fraktavtal med olika transportbolag beroende på land, godkänna fraktfakturor och beräkna inrikes/import/export-frakter. Kontroll av både svenska och utländska fakturor. Du ser till att vi har korrekt valuta i systemet. Som inköpare här måste du ha goda kunskaper i engelska samt kunna beräkna moms, tull, frakter och andra avgifter. Tjänsten kan utvecklas till Inköpsansvarig.
En annan del är orderadministration. Här ska du se till att kunder får sina bekräftelser/leveranser i tid. Här ingår orderkontroller, arkivering och fakturering. Du hjälper även till med ordermottagning, söker paket och har hand om ev reklamationer. Du måste du ha mycket goda kunskaper i svenska och administration, ha siffersinne och gärna ett tekniskt intresse.
Det ingår även att dagligen arbeta på vårt lager, med framplockning och packning, bokning av transporter och att ta emot och lämna ut gods.
Vi använder oss av personlig service för att skapa långsiktiga kundrelationer.
VI SÖKER DIG SOM:
• Är självgående, driven, mycket serviceinriktad och har ett intresse för detaljer
• Som har god helhetssyn, är strukturerad och noggrann
• Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp: här är vi alla lagerarbetare, som en del av våra olika ordinarie arbetsuppgifter.
• Är samarbetsvillig och prestigelös för att kunna passa in här.
• Är flexibel och kan ta egna initiativ till att hjälpa till där det behövs, som tex att packa på lagret, hjälpa kunder i butiken, se till att det finns packmaterial, åka till posten osv.
KRAV
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Siffersinne och kunskaper i beräkningar
• Förståelse att inköp påverkar priser och leveranser till kunder och ansvaret som följer.
• Erfarenhet av arbete i ngt affärssystem
• Mycket goda kunskaper i administration
• Arbetslivserfarenhet gällande Inköp är ett krav, liksom kunskaper i Excel
• Någon form av tekniskt intresse är meriterande!
• Kunskaper i Wordpress är meriterande för att kunna uppdatera hemsidan
Arbetet avser deltid eller heltid. Fast lön. Tillträde snarast.
Ansökan/frågor till: micaela@spekuma.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: micaela@spekuma.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556061-1575)
Sprängarvägen 9
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9502778