Inköpare
2026-06-01
Vi söker en erfaren inköpare! Redo för nästa steg i en bred och ansvarsfull roll? Vill du vara med på en stark förändringsresa i ett stabilt familjeföretag med hög kundnöjdhet och lång historia? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Om rollen
Som inköpare hos oss på Sifvert Skruv AB blir du en nyckelspelare i att säkerställa ett brett och tekniskt sortiment av framför allt infästningsmaterial, till kunder inom tillverkande industri som ställer höga krav på leveransprecision och service.
Du ansvarar för såväl operativt som taktiskt inköpsarbete och samarbetar tätt med försäljning, lager och inköpschef. Rollen är mycket varierande och omfattar allt från leveransbevakning och leverantörskontakter samt övrigt dagligt operativt arbete. Idag är flera processer manuella men vi arbetar starkt som företag och lag för att digitalisera och automatisera arbetsflöden framåt. Därför är det viktigt att du är agil och den av utvecklingen tillsammans. Styrkan ligger i laget.
Du arbetar i en organisation med korta beslutsvägar, stark kultur och ett tydligt fokus på kvalitet, service och långsiktiga relationer, både med kunder och leverantörer.

Arbetsuppgifter
Genomföra inköp och konkurrensutsätta leverantörer enligt behov, prognos och lagerstrategi
Hantera leverantörsrelationer främst i Europa men även Asien
Följa upp leveranser, priser och villkor samt hantera avvikelser och reklamationer
Hantera inleveranser och tullrelaterade frågor
Samla in och analysera inköpsdata som underlag för beslut
Bidra i förbättringsprojekt kopplade till inköpsprocesser, system och arbetsmetoder
Delta i omvärldsbevakning och identifiering av nya
För att lyckas och trivas i rollen behöver du kunna prioritera, hantera leveranser och deadlines, ta egna initiativ, men också våga be om hjälp när det behövs. Du är prestigelös och trivs med att jobba praktiskt med inköp, har teknisk förståelse men också intresse för att lösa problem tillsammans med andra.
Utöver det har du:
Minst 3 års erfarenhet av inköp, gärna från teknisk handel eller grossistled
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Är trygg i kontakt med leverantörer och van att arbeta med både standard- och specialprodukter
Kommunicerar obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska
Erfarenhet av tullprocedurer och importflöden är meriterande
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller ekonomi är meriterande
Tjänsten är heltid, och placerad i Västberga i södra Stockholm och du har, efter introduktion, möjlighet till distansarbete 1 dag/vecka. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Du arbetar i ett litet sammansvetsat team där beslutsvägarna är korta och du rapporterar till inköpschefen.
Vill du bidra till ett företag med stort kundfokus, engagerade medarbetare och långsiktiga relationer?
Hybridarbete Den här rollen är i grunden en kontorssroll. Du jobbar tätt ihop med kollegor som finns på plats, och särskilt under det första året, när du lär dig mycket nytt, är närvaron på kontoret viktig. Från och med år två öppnar vi upp för att jobba hemifrån en fast dag i veckan.
Välkommen med din ansökan!
Om Sifvert Skruv
Vi är ett familjeföretag grundat 1861 och idag ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom fästelement. Med över 160 års erfarenhet och blicken stadigt riktad framåt är vi mitt i en spännande tillväxtresa. Sifvert Skruv erbjuder tillverkande företag produkter och tjänster av hög kvalitet inom mekanisk infästning. Vårt erbjudande kännetecknas av hög kompetens, personlig service och kundanpassade lösningar som skapar mervärden för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7825962-2028084".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Sifvert Skruv Aktiebolag
https://sifvert-skruv.teamtailor.com
Elektravägen 53 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN
