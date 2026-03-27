Vill du vara med och skapa ökad frihet för människor med nedsatt funktion? Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitet i våra produkter och kundbemötande. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är grunden i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling. Decon ser ljus på framtiden och har en stark tillväxt. Idag omsätter företaget cirka 200 mkr, har ett 40-tal anställda samt internationella leverantörer och samarbetsparters. För mer information om företaget se: www.decon.se
Nu söker vi en Inköpare till Decon i Hyltebruk
Vill du ta en nyckelroll i ett växande bolag där du verkligen kan göra skillnad?
Hos Decon får du möjlighet att driva och utveckla inköpsfunktionen i en organisation med högt teknikinnehåll och stark framtidstro.
Vi söker dig som är engagerad, affärsdriven och vill bidra till vår fortsatta tillväxt samtidigt som du får stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas i din roll.
Som inköpare hos oss har du en central roll i verksamheten med många kontaktytor. Du arbetar nära produktion, kvalitet, IT och produktionsberedning och rapporterar direkt till COO.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat
Inköp av material och komponenter till produktionen
Ansvar för avtal och förhandlingar
Medverkan i leverantörsutvärderingar i samarbete med kvalitetsavdelningen
Lageroptimering och effektivisering av flöden
Koordinering vid inköp av färdiga produkter
Identifiera och driva förbättringsarbete
Säkerställa efterlevnad av rutiner enligt ledningssystem
Inventering och uppföljning av lager
Nära samarbete med produktion för att förstå behov och utmaningar
Vi tror att du har några års erfarenhet av inköp, gärna från ett tillverkande företag. Du är trygg i att förhandla och arbeta med avtal, och har en god teknisk förståelse.
Har erfarenhet av inköpsarbete i industriell miljö
Är van att arbeta i affärssystem och har goda kunskaper i Excel
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har en relevant utbildning, gärna inom inköp eller ekonomi
Som person är du drivande och trivs i en roll med ansvar. Du arbetar strukturerat, tar initiativ och har lätt för att bygga relationer. Vi kommer lägga stor vikt vid din förmåga att samarbeta och driva förbättringar tillsammans med andra.
Hos Decon får du en utvecklande roll i ett framgångsrikt företag som bidrar till att förenkla människors vardag. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och växa tillsammans med oss.
I denna rekrytering samarbetar Decon med Nilsson & Mossberger. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Carin Mossberger 0701-460390 och Andreas Nilsson 0701-460 391. Skicka din ansökan snarast, urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Ssödra Ekeryd 119 (visa karta
)
314 91 HYLTEBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Decon AB Jobbnummer
9825307