Inköpare
JobBusters AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Din nya roll
Vi söker en erfaren Inköpare/Upphandlare till ett kvalificerat konsultuppdrag inom offentlig verksamhet med fokus på strukturerade och regelstyrda inköpsprocesser. Du kommer att arbeta verksamhetsnära och bidra med expertstöd i både operativa och strategiska upphandlingsfrågor. Rollen innebär ett stort kontaktnät internt samt möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och processer inom inköpsområdet.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Leda och stötta verksamheten i direktupphandlingar
Genomföra och stötta vid förnyade konkurrensutsättningar
Stötta i avtalsfrågor och avtalsbedömningar
Bidra i informationsinsamling kopplat till undantagsförfaranden
Utbilda verksamheten inom inköp och upphandling
Delta i utveckling av processer och arbetssätt
Företagspresentation
Organisationen är en samhällsviktig aktör med uppdrag att säkerställa en välfungerande och hållbar samhällsservice. Verksamheten präglas av struktur, kvalitet och höga krav på regelefterlevnad samt långsiktig samhällsnytta.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: 20 timmar/vecka (möjlighet till utökning) Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: Hybrid (distans + kontor vid behov) Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-03-02 Slut: 2026-09-02, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är Enligt överenskommelse Övrig information: Sekretessavtal och bakgrundskontroll kan förekomma I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår hur du uppfyller efterfrågade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom relevant område (t.ex. ekonomi, juridik, civilingenjör, beteendevetenskap) alternativt examen från inköpsfokuserad YH-utbildning eller dylikt.
Erfarenhet av att ha arbetat i ett upphandlingsverktyg som t.ex. Visma Tendsign, E-avrop i minst ett uppdrag som pågår/pågått inom senaste två åren.
Arbetat minst fyra år inom aktuellt område (inköp eller upphandling inom/åt offentlig sektor).
Genomfört en IT-relaterad upphandling.
Genomfört minst en entreprenadupphandling de senaste 4 åren.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7228058-1844335". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9745395