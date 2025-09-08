Inköpare
Är du en driven och affärsinriktad person med ett stort intresse för inköp och logistik? Vill du vara en nyckelspelare i ett innovativt och entreprenörsdrivet företag som verkar globalt? Då kan rollen som Inköpare hos Aerowash vara nästa steg i din karriär.
Aerowash är en ledande utvecklare och tillverkare av automatiserade tvättrobotar för flygplan. Vi är ett skandinaviskt högteknologiskt företag som specialiserar sig på att utveckla och tillverka automatiserade tvättrobotar. Vårt mål är att erbjuda våra kunder den allra bästa tekniska lösningen idag och i framtiden.
Som inköpare får du ett omväxlande och fritt arbete med fokus på att utveckla och förvalta relationer med leverantörer. Det innebär att du aktivt arbetar med att förhandla priser och optimera ledtider med både nya och befintliga samarbetspartners. Ditt ansvar sträcker sig över både den svenska och internationella marknaden för att säkerställa de bästa möjliga villkoren för företaget. I rollen ingår även lager- och logistikarbete, med fokus på att säkerställa en effektiv material- och reservdelsförsörjning genom hela kedjan.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en teknisk högskoleutbildning inom området eller att du har motsvarande kompetens som du har förvärvat genom erfarenhet. Du har erfarenhet inom området, gärna från en bred och produktionsnära roll i ett mindre, entreprenörsstyrt bolag. Det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystemet Monitor och av att arbeta med internationella kontaktytor. Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
En framgångsfaktor är att du är affärsdriven, självständig och lösningsorienterad i ditt arbete, samtidigt som du är kommunikativ och relationsskapande. Tjänsten är placerad vid vår anläggning i Gävle och du rapporterar till produktion- och eftermarknadschef.
I denna rekrytering samarbetar Aerowash med Randstad. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Lindqvist på 070-145 59 61, anna.lindqvist@randstad.se
Välkommen med din ansökan senast den 2025-09-30. Urval sker löpande.
Ansvarsområden
• Utveckla och förvalta leverantörsrelationer.
• Förhandla priser och optimera ledtider med både nya och befintliga samarbetspartners.
• Hantera inköp på både den svenska och den internationella marknaden.
• Lager- och logistikarbete för effektiv material- och reservdelsförsörjning.
Hantera nödvändig dokumentation, manualer och kvalitetscertifiering.

Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område, såsom teknik, inköp eller logistik, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
• Goda kunskaper och några års arbetslivserfarenhet inom området.
• Goda systemkunskaper i affärssystem och Excel.
• Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet från en bred och produktionsnära roll.
Arbetat i ett entreprenörsstyrt bolag med internationella kontaktytor.
Erfarenhet av affärssystemet Monitor.

Dina personliga egenskaper
Affärsdriven och självständig: du tar egna initiativ, arbetar strukturerat och driver ditt arbete framåt med stor ansvarskänsla.
Prestigelös: du har en ödmjuk inställning, är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma framgång.
Kommunikativ och relationsskapande: du har en naturlig förmåga att bygga och underhålla goda relationer med kollegor, leverantörer och samarbetspartners.
Lösningsorienterad: du ser utmaningar som möjligheter och arbetar proaktivt med att hitta de bästa lösningarna.

Om företaget
Nordic Aerowash Equipment AB
Aerowash är en ledande utvecklare och tillverkare av tvättrobotar för flygplan.
Vi är ett skandinaviskt högteknologiskt företag med fokus på att utveckla och producera innovativa lösningar för flygplansrengöring. Verksamheten startade 2008 och den nuvarande koncernen etablerades 2016. Många i ledningsgruppen och flera av våra medarbetare har varit med sedan starten och är fortfarande engagerade i företaget, vilket ger Aerowash en unik erfarenhetsbas. Tillsammans erbjuder vi tvättutrustning och tjänster till flygindustrin globalt - med över 15 års samlad branscherfarenhet.
Vår mission är att förbättra och effektivisera flygplansrengöring genom att minimera stillestånd, höja kvaliteten på tvättresultaten och skapa en bättre arbetsmiljö för servicepersonalen. En renare flygplansyta bidrar dessutom till minskat luftmotstånd, vilket reducerar bränsleförbrukningen och därmed ger en positiv miljöeffekt.
