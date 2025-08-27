Inköpare - MyCare, Tumba
Vill du vara med och driva utvecklingen i ett av Sveriges mest spännande hälsoföretag?
MyCare befinner sig i stark tillväxt och vi söker nu en erfaren Inköpare med passion för logistik, affärsutveckling och kundvärde.
Vi söker dig som har relevant arbetserfarenhet och goda kunskaper inom inköp och logistik, gärna från detaljhandeln. Hos oss får du möjligheten att påverka din egna utveckling samt utvecklingen av inköpsavdelningen och MyCares framtid.
I rollen som Inköpare ansvarar du bland annat för:
Strategi för inköp, sortiment och kategorier på befintliga och nya marknader
Att skapa och implementera strategiska och operativa initiativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för MyCare och dess säljkanaler
Leverantörsavtal, prisförhandlingar och uppföljning
Analys och uppföljning av inköpsrelaterade KPI:er
Optimering av avropsprocessen och strategiskt ansvar för alla kategorier
Hantering av återkallelser av produkter
I det dagliga arbetet ingår även att:
• Planera, utföra och följa upp avrop till centrallager samt hantera avvikelser efter leverans och fakturering
• Säkerställa ett relevant, attraktivt och ständigt uppdaterat sortiment
• Förhandla med leverantörer för att tillgodose kundernas föränderliga behov
• Säkerställa att lagar, certifieringar och regelverk följs samt omvärldsbevaka trender och branschutveckling
• Optimera inköpsarbetet för att upprätthålla ett agilt och hållbart arbetssätt
• Leda och delta i projekt i samarbete med interna och externa parter
Vad MyCare kan erbjuda dig?
En platt organisation med korta beslutsvägar och stort inflytande
Förmånligt tjänstepensionsavtal
Friskvårdsbidrag
Tillgång till gym med maskiner och fria vikter, samt möjlighet att träna på arbetstid
Personalparkering och laddplats för elbil
Möjlighet att arbeta hemifrån på fredagar
En arbetsmiljö där balans mellan arbete och fritid uppmuntras
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Du är placerad på huvudkontoret i Loviseberg, Tumba.
Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Future Management; Rolf Lindgren, 070-513 66 94.
Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida www.futuremanagement.se.
Vi hanterar inga ansökningar via post eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
MyCare erbjuder ett brett sortiment av marknadens ledande varumärken för naturlig hälsa. Med drygt 160 leverantörer och över 5 000 artiklar levererar företaget produkter till över 300 återförsäljare i Sverige. Varje dag arbetar MyCare för att bidra till ökad hälsa och välmående, både för butikerna, kunderna och medarbetarna. MyCare är även agentur för ett flertal varumärken inom vegansk och ekologisk hudvård och kosttillskott på den svenska marknaden. Spana in dessa på mycarebrands.se. MyCare grundades 2007 och är sedan 2023 verksamt i stora, moderna lokaler med automatiserad logistiklösning i Tumba. Företaget ingår i Hälsokraft HK Holding. Ersättning
