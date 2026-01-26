Inkassohandläggare
Logistik & Distribution i Norden AB / Redovisningsekonomjobb / Ljungby
2026-01-26
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Vi driver tre företag och har fordringar som ska drivas in. Det förekommer även utländska fordringar.
Vi söker dig som redan tidigare har jobbat med detta och nått stora resultat. Berätta gärna utförligt vilka metoder du använt och vilka resultat det inbringat.
Om du även vill ha arbete med administration, fakturering och eller bokföring så finns det möjlighet att även ta över flera arbetsuppgifter från vår ekonom.
Vår verksamhet, se www.ramsjocamping.com, www.uthyres.eu
samt www.billebro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.billebro.se
Färsjövägen 18 (visa karta
)
341 55 VITTARYD Arbetsplats
Billebro Dörarp Jobbnummer
9705927