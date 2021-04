Ingenjörer med erfarenhet av medtech - Technogarden AB - Kemiingenjörsjobb i Göteborg

Technogarden AB / Kemiingenjörsjobb / Göteborg2021-04-07Vi söker utvecklings- och kvalitetsingenjör med erfarenhet av medtechTechnogarden är sedan många år det självklara valet för teknikoffensiva företag som behöver förstärka sin kompetens genom våra konsulters expertis eller genom våra rekryteringstjänster. Till vårt team inom Engineering söker vi nu flera duktiga ingenjörer till olika roller för uppdrag inom medtech. Vår framgång vilar på att framgångsrikt driva uppdrag där vi överträffar kundens förväntningar genom leverans. Din framgång blir en del av vår framgång. Technogarden finns förutom i Göteborg, även i Stockholm, Karlstad, Malmö och Lund. Du kommer att tillhöra vårt kontor i Göteborg.Vi ingår i den medarbetarägda Norconsult-gruppen.RollbeskrivningUtvecklingsingenjörSom utvecklingsingenjör hos våra kunder arbetar du med att driva och delta i utvecklingsprojekt mot givna tidplaner och mål. Du kommer att vara en viktig del i hela produktutvecklingsfasen från idé till lansering. I arbete ingår även att skapa teknisk dokumentation såsom artikelunderlag, ritningsunderlag men även säljmaterial. Arbetsuppgifterna kräver att du är hands-on och vågar testa olika idéer samt ett analytiskt sinne för problemlösning. Du kommer även att vara delaktig i riskanalyser och vara med vid verifieringar och validering av produkt och produktionsutrustning. Du behöver kunna rita upp (CAD) lösningar och förslag för att sedan kunna beräkna i exempelvis Python. Vidare testar du och verifierar lösningen i labbet.KvalitetsingenjörI denna rollen som kvalitetsingenjör kommer du att leda ett antal medarbetare inom QC och hjälpa till med prioritering samt resurssättning. Du utvecklar även processer och rutiner inom området och är medverkar vid eventuella audits.MöjligheterVåra kunder är både stora och små men alla arbetar dem med produkter som gör avgörande skillnad för människor. Du erbjuds en roll i spännande företag där utlopp för driv, hög initiativförmåga, noggrannhet och struktur ges för att föra ärenden och projekt i mål.Vem är du?Vi söker dig som har många års erfarenhet (5+) av att arbeta med medicinteknik. Vi tror att du har en BSc eller MSc inom Maskinteknik, Kemiteknik eller Elektroteknik eller Bioteknik.Som utvecklingsingenjör har Du goda kunskaper i Solid Works och/eller CREO. Du har en vana vet vilken dokumentation som krävs för en teknisk fil och är van att jobba inom en styrd verksamhet med stora krav på spårbarhet och validering. Du kan även utföra beräkningar med hjälp av verktyg som Python eller Matlab. Erfarenhet av design of experiments (DoE) är meriterande. Du gillar att kombinera designarbetet med att gå ut labbet och prova, skruva och genomföra simuleringar.I rollen som kvalitetsingenjör behöver du kunna medtech och dess regelverk på dina fem fingrar. Du är van och gillar att coacha medarbetare och kollegor till att presentera sitt bästa. Du har vana att delta vid audits och inspektioner.Som person är du prestigelös och gillar att jobba i team tillsammans med andra. Du är ingenjören som älskar att teknik och förstå vad som händer och hur du kan förbättra produkterna. Du är också analytisk, strukturerad och jobbar disciplinerat och självgående med frihet under ansvar.Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.Att vara en TechnogardarePå Technogarden strävar vi efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare, trots det geografiska avståndet som uppstår när våra konsulter arbetar på olika uppdrag. Vi har regelbundna konsultträffar och engagerade konsultchefer som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal eller mejl. Vi sätter våra medarbetare i fokus och arbetar aktivt för att du skall känna dig som en "Technogardare" från dag ett. Tillsammans utmanar vi oss i olika miljöer, dock enbart uppdragsmiljön utan även på berg, springer lopp eller genom inspirationsföreläsning. Vi jobbar inte enbart med våra budgetmål utan för oss är det minst lika viktigt med våra hälso- och samhällsmål.Vi värdesätter en hög ambitionsnivå och vilja att utvecklas tillsammans med oss. Som medarbetare är du ambassadör för Technogarden hos våra kunder, därför sätter vi stor vikt vid din personlighet.MöjligheterVi är under tillväxt och på vår fortsatta resa kommer flera spännande möjligheter och utmaningar. Din utveckling ligger därför lika mycket i dina egna händer som i våra. Som medarbetare hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med goda villkor och ett glatt gäng av kollegor, stora möjligheter att påverka ditt eget arbete och verksamheten i stort.wearetechnogardenVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Technogarden AB5677433