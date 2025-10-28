Ingenjörer inom El & Automation - SKB
Företagsbeskrivning
Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken på ett säkert och effektivt sätt. Med världsledande teknik och omsorg om människa, miljö och samhälle bygger vi möjligheter för en fossilfri elproduktion.
I dag är cirka 550 personer anställda på SKB. Vi har ett omfattande samarbete med experter och uppdragstagare utanför företaget.
SKB:s huvudkontor är placerat i Arenastaden i Solna. Vi har även kontor i Oskarshamn och i Forsmark i Östhammars kommun, där vi har anläggningar och bedriver olika verksamheter inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Om rollen
Bygg möjligheter för framtiden med oss
Du och dina kolleger kommer att bidra till en säker och effektiv hantering av svenskt radioaktivt avfall. Med världsledande teknik och omsorg om människa, miljö och samhälle bygger vi möjligheter för en fossilfri elproduktion.
Nu söker vi drivande och engagerade ingenjörer inom el och automation
Här kommer du att arbeta
Avdelning Teknik har ett övergripande uppdrag att konstruera och utveckla SKB:s samtliga kärntekniska anläggningar. Som ingenjör kommer du att arbeta fram konstruktionsunderlag inom elkraft eller automation.
Hos oss får du möjlighet att komma nära verkligheten och följa projekt från idé till driftsatt applikation. Du får chansen till stora kontaktytor och möjlighet att navigera tvärfunktionellt i organisationen.
Du kommer att ingå i en etablerad grupp med stor erfarenhet inom området, gruppen har en god stämning, bra samarbete och fungerande rutiner. Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du arbetar både självständigt och i team samt samarbetar med andra avdelningar.
Vad du kommer att göra
Arbetet består delvis av att säkerställa konstruktionsansvaret inom området, vilket innebär att utveckla processer, ta fram konstruktionskrav, konstruera, beräkna, utreda, analysera, verifiera och validera i våra verktyg. Vår projektverksamhet tar majoriteten av vår tid, utöver det är ett av våra viktigaste uppdrag att stötta våra kollegor inom drift och underhåll för att se till att vi säkerställer tillgängligheten på våra befintliga anläggningar.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är nyfiken att vilja lära och utveckla dig själv. Du är driven och strukturerad för att självständigt kunna driva på dina processer. Du har god samarbetsförmåga och hanterar kontakter internt inom SKB men även externt.
Vi ser även att du har:
utbildning inom elteknik eller automation, eller erfarenhet vi bedömer som likvärdig.
några års erfarenhet av el eller automation inom industri.
kunskap om och erfarenhet av system som Elmaster eller Autocad är meriterande
körkort B
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift är ett krav.
Ytterligare information
Det här är vi, dina framtida arbetskamrater
På SKB träffar du människor med olika utbildning, olika förmågor och olika bakgrunder. Alla är olika, och det tycker vi är bra. Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och framgångsrikt företag. Och genom att var och en har möjlighet att utveckla sig själv, utvecklas även vår verksamhet.
Men på ett väsentligt sätt är vi alla lika. Det som enar oss, är att vi siktar mot ett tydligt mål: det att skapa trygghet för kommande generationer.
På vår webbplats finns mer information om SKB och hur det är att arbeta hos oss. Vi ser fram emot att lära känna dig.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Marcus Ivarsson, 070-26 44 027.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anders Nielsen, 070-078 68 40.
Fackliga företrädare är för Saco-SKB Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Roger Ingvarsson, 070-618 83 45 och för Ledarna Per Carlsson, 070-325 09 15.
Placeringsort: Forsmark eller Solna
Vid stationering i Solna förväntas du regelbundet vara på plats i Forsmark
Vattenfall och SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025.
Du söker jobbet snabbt och enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi kan inte ta emot din ansökan via mejl, på LinkedIn eller annan kanal utanför vårt rekryteringssystem och vi önskar inte ett personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
