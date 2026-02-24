Ingenjör produktionsstöd - Test och evaluering
Nu söker vi en ingenjör som har erfarenhet av ett produktionsnära yrke och vill vara med och driva arbetet med att utveckla produktionen framåt. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.
Om tjänsten
I den här rollen är du med och stöttar tillverkningen i produktionstekniska frågor vid tillverkning av maskinartiklar, plåtdetaljer, additiv tillverkning, kablage och installationer för flygprodukter. Du kommer att stötta tillverkningen i frågor som rör kvalitet och arbetsmiljö samt arbeta med att förbättra metod och teknik i tillverkningsprocessen.
I rollen ingår att driva inköp av verktyg och material till tillverkningen samt att driva större interna investeringar och ombyggnationer kopplat till tillverkningen. Du jobbar med uppmätning av tillverkade artiklar med mätmaskin och granskar produktionsunderlag med fokus på producerbarhet.
Du tar in utbildare eller utför utbildning kring utrustning och programvaror kopplat till tillverkning och arbetar förebyggande med korrigerande åtgärder och avvikelser.
Tjänsten är placerad i Linköping. Tjänsteresor såväl inrikes som utrikes kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har examen som högskoleingenjör inom maskinteknik eller elektronik eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har kunskap inom produktionsteknik eller produktutveckling samt gärna erfarenhet av ett produktionsnära tekniskt yrke, till exempel som produktionstekniker eller kvalitetstekniker.
Tjänsten ställer krav på att du har B-körkort, god datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av industrialisering
• jobbat med elektronik inom produktion
• kunskap inom additiv tillverkning
• jobbat inom SE-EMAR eller EASA produktionsorganisation
Vi ser positivt på om du har lätt att förstå tekniska publikationer, på svenska och engelska samt om du har kunskap om inköp.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är serviceinriktad och problemlösande. Vi ser även att du kan ta egna initiativ och att du har en god analysförmåga.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt. T&E Luft verkar inom flygarenan. Vi arbetar med verifiering och validering av flygrelaterade produkter, främst på militära plattformar såsom Gripen, transportflyg och helikoptrar. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-17.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Jonas Andersson, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Johan Källstrand och SEKO Peter Andersson]. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Lisa Verona via FMV:s växel: 08-782 4000.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
