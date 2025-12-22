Ingenjör inom El och kontrollsystem Vattenfall Power Solutions
2025-12-22
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 650 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl. a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Är du villig att ta klivet för fossilfrihet? Då borde vi prata.
Vi letar efter ambitiösa personer till vårt mångsidiga, talangfulla team. Om du värdesätter samarbete och tycker om ansvar, erbjuder vi dig en plats att växa samtidigt som du arbetar syftesdrivet.
Som ingenjör hos oss kommer du att arbeta med en rad olika frågeställningar med varierande komplexitet. Vi befinner oss i en spännande tid där vi förbereder för ny kärnkraft och samtidigt rustar våra befintliga anläggningar för att köras många år framöver. Vidare stärker vi även vår förmåga att arbeta med förnyelse och utbyten inom vattenkraften. Detta innebär att du får vara med och hitta innovativa lösningar som gör det möjligt att integrera modern teknik med befintliga system - lösningar som uppfyller dagens höga krav och säkerställer hög tillgänglighet på våra anläggningar.
Arbetet bedrivs i projektform, ofta tillsammans i konstruktionsteam med andra specialister, där du är med från idéstadiet till färdig lösning. Du kommer att arbeta med allt från förstudier, analyser och utredningar till konstruktion och implementering, vilket ger dig en bred och utvecklande roll.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med framtidens energiteknik i projekt som gör verklig skillnad. Du samarbetar med kompetenta kollegor inom flera discipliner och bygger ett starkt nätverk. Dessutom erbjuder vi stora möjligheter till professionell och personlig utveckling genom utbildningar, mentorskap och karriärvägar inom Vattenfall.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Utbildning till högskoleingenjör, civilingenjör eller liknande inom relevant område, alternativt motsvarande kunskaper införskaffade på annat sätt.
Flera års erfarenhet av I&C-system inom process- eller kraftindustrin.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Körkort B.
Du är en person som drivs av att hitta smarta lösningar i komplexa system och har förmågan att se helheten och kopplingar till närliggande områden. Du trivs med att arbeta självständigt men också i en ledande roll där du styr det tekniska arbetet. I situationer som präglas av svårigheter eller osäkerheter kan du genomföra ett strukturerat och kvalitativt arbete tack vare din analytiska förmåga och noggrannhet. Din goda samarbetsförmåga och lyhördhet gör att du enkelt skapar och bibehåller relationer samt hanterar många kontakter.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Solna, Göteborg, Uppsala, Västerås, Gävle, Nyköping eller Oskarshamn. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa. Denna tjänst har flexibel placering och annonseras på flera olika orter. Välj den placeringsort som är mest relevant för dig i samband med din ansökan.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Lennartsson 070-588 36 43. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Åsa Vallin asa.vallin@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
