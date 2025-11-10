Ingenjör för verksamhetsutveckling inom ILS
2025-11-10
Vill du vara med och utveckla framtidens metoder för ett effektivt ILS-arbete? Hos oss får du möjlighet att påverka arbetssätt och metoder som stödjer våra materielprojekt och bidra till en starkare och mer hållbar försvarsförmåga.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi söker nu dig som är ingenjör inom ILS (Integrerat Logistiskt Stöd) och som förstår vilka förutsättningar som behövs för att materiel kan användas, underhållas och förvaras under hela dess livscykel. Med din erfarenhet och kunskap inom ILS skapar vi tillsammans möjligheter att stärka och utveckla metodstödet.
Rollen innebär att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling inom ILS där du kommer att finnas som expertstöd för projekt som anskaffar materiel, analysera verksamhetens behov av metodik, utreda och granska beslutsunderlag. Som ingenjör inom ILS kommer du även att stödja interna myndighetsuppgifter och beredningar utifrån ILS-kompetens, medverka i dialoger med experter, omvärldsbevaka sakomådet, utbilda samt upprätta, granska och publicera metodstödsdokument på våra informationsplattformar.
Arbetet utförs självständigt och med hjälp av erfarna kollegor samt sker tvärfunktionellt både organisatoriskt och områdesmässigt.
Stationeringsort är Stockholm, resor inrikes såväl som utomlands förekommer.
Om dig
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör, har annan för området relevant utbildning eller enligt vår bedömning motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Har du dokumenterad ILS-, IPS (Integrated Product Support) -, LE (Logistics engineering)-, SE (Systems engineering)-, eller motsvarande utbildning är det meriterande.
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har goda kunskaper samt arbetslivserfarenhet inom ILS/IPS. Du har genomfört ILS, IPS, LE eller liknande logistikarbete i projekt och gärna arbetat utifrån ILS/IPS-standarder.
Vi ser att du har erfarenhet av att föreläsa eller utbilda inom området och att du har erfarenhet av att utveckla metoder och processer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med underhållsberedning och har du även erfarenhet av eller kunskap om FMV:s arbetssätt och processer är det meriterande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du behöver vara självgående och ta ansvar för dina uppgifter, driva ditt arbete och ta egna initiativ för att komma framåt. Du har en positiv attityd samt god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Enheten metoder och förvaltning inom verksamhetsområde logistik ansvarar för att utveckla och förvalta arbetssätt, metoder och krav inom ILS, systemsäkerhet och avveckling. Stöd och rådgivning i tillämpning lämnas till eget och övriga verksamhetsområden genom bland annat utbildningar, kompetensnätverk, forum, informationsplattformar samt utarbetande av processbeskrivningar.
ILS (Integrated Logistics Support) motsvaras av begreppet IPS (Integrated Product Support).
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 1 december 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson, OFR/S Peter Boström, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta enhetschef Ann-Charlott Aaspere via FMV växel 08-782 4000. Vi frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Anna Setterberg, 08 764 25 83.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
