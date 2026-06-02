Infrastrukturarkitekt
Vi söker en erfaren infrastrukturarkitekt till ett konsultuppdrag hos en större organisation. Uppdraget ger dig möjlighet att arbeta strategiskt och operativt i flera parallella initiativ med stor verksamhetspåverkan.Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Vårt långsiktiga mål är att du ska arbeta i den roll som du vill, oavsett om det är som generalist eller specialist. Vi har verktygen och vi tror att du har förmågan att utvecklas utifrån din vilja, ditt driv och dina mål. Vi har skapat tydliga utvecklingsvägar för specialist roller och vi har ett långsiktigt mål att du ska komma dit. Där vi bjuder på certifieringar, utbildningsplan och erbjuder spännande uppdrag. Dessutom så kan du nyttja ditt friskvårds bidrag, för att hålla dig frisk och välmående på vägen.
Om rollen
I rollen arbetar du som konsult ute hos kund och får en central position i att forma och utveckla organisationens datacenterstrategi. Du samarbetar nära andra arkitekter och tekniska specialister och bidrar aktivt till att driva utvecklingen framåt.
Arbeta som infrastrukturarkitekt i kundens organisation
Bidra till strategisk utveckling av datacenter och plattformar
Delta i och driva flera parallella infrastrukturinitiativ
Samarbeta med tekniska team och arkitektkollegorPubliceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att ta ansvar för design, utveckling och styrning av infrastrukturen inom datacenterområdet. Du arbetar både med att ta fram nya lösningar och vidareutveckla befintliga miljöer.
Utforma och vidareutveckla arkitektur för datacenterinfrastruktur
Driva och bidra till större infrastrukturella initiativ
Säkerställa att lösningar följer arkitekturprinciper och säkerhetskrav
Samverka med utvecklingsteam och andra arkitekter
Dokumentera och kommunicera arkitekturbeslut och lösningar
Stödja förvaltning och vidareutveckling av befintlig infrastruktur Bakgrund
För att lyckas i rollen är du en senior arkitekt med gedigen erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer. Du har både strategisk höjd och teknisk förankring, och är van att driva utveckling i större organisationer.
Gedigen erfarenhet av infrastrukturarkitektur inom datacenter
Erfarenhet som lösningsarkitekt eller infrastrukturarkitekt
Bred kompetens inom IT-infrastruktur och datacenterteknologier
Erfarenhet av att driva eller delta i större IT-initiativ
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet från organisationer med höga krav på struktur, säkerhet och styrning av IT-miljöer.
Erfarenhet från större organisationer eller reglerade verksamheter
Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade arkitekturramverk
Erfarenhet av förändrings- och transformationsprojekt inom infrastruktur
Du som person
Du är en strukturerad och analytisk person som trivs i en senior konsultroll där du får ta ansvar och påverka tekniska vägval. Du har en stark kommunikativ förmåga och är van att samarbeta över team- och organisationsgränser.
Du är självgående, initiativtagande och trygg i att driva frågor framåt i komplexa miljöer. Samtidigt har du en god förmåga att se helheten och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
