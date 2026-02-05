Informatörer sökes av GS Trafikantservice
2026-02-05
Om arbetsplatsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen; Göteborgs Spårvägar AB och GS Trafikantservice AB.
Av bolagsordningen för GSK framgår att "Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet."
GS Trafikantservice AB erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta resandet, öka trafikintäkterna och bidra till en ökad trivsel och trygghet. Trafikantservice innefattas av fyra enheter med olika uppdrag.
Till enheten Resurspoolen söker vi nu informatörer vars uppdrag är att hjälpa resenärer vid trafikstörningar i Västtrafiks område. Som informatör arbetar du ute på stan i direkt kontakt med resenärerna och blir därmed en viktig del av Västtrafiks varumärke. Vi arbetar uppsökande och vill att du skall vara självständig och initiativtagande i ditt möte med kunden.
Dina uppdrag kan variera men består huvudsakligen av nedanstående arbetsuppgifter:
- På ett serviceinriktat sätt informera om taxor och färdvägar samt förändringar i kollektivtrafiken vid evenemang och trafikomläggningar på berörda platser.
- Bevaka planerade och akuta händelser i trafiken för att informera resenärer.
- Återge lägesrapport till aktuella aktörer.
Vi söker dig som vill ha en timanställning med stort fokus på arbete under vår -och sommarperioden, med goda karriärmöjligheter inom fler utav våra enheter. Arbetstiderna varierar med tidiga morgnar, kvällar, nätter och helger varför det är viktigt att du är flexibel och kan, utöver planerat schema, rycka in med kort varsel.
Du har gymnasiekompetens och mycket goda kunskaper i svenska och engelska, övriga språk är meriterande. Du har förmåga att ta till sig information och förmedla den vidare till kunder. Det är viktigt med god lokalkännedom gällande Västtrafiks område.
Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna, att du är serviceinriktad samt har ett naturligt intresse för människor och en positiv människosyn. Är lyhörd för resenärernas behov, gillar att lösa problem samt har god kommunikativ förmåga och kan behålla lugnet i pressade situationer. Du är självständig och initiativtagande och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du gillar att vara ute i alla väder.Övrig information
Vi är en drogfri arbetsplats och tillämpar därför alltid drogtester i samband med anställning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Vänta ej med din ansökan då vi har löpande urval/intervjuer!
Var extra uppmärksam på din e-post då det är sättet vi använder oss av när vi kontaktar dig.
Välkommen med din ansökan!
