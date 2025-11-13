Informationssäkerhetssamordnare till Skärholmen
2025-11-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Tjänsten är placerad inom enheten Administration och IT som är en del av avdelning HR, administration och nämnd.
Hos oss jobbar cirka 33 medarbetare. Vi skulle beskriva oss själva som ett glatt gäng som hjälps åt och driver verksamheten framåt. Enhetschefen heter Maria och tillsammans med två teamledare, Yvrose och Jenny, sköts det dagliga arbetet med positiv anda och med målet att ge bästa möjliga service. Vi jobbar aktivitetsbaserat i ett öppet kontorslandskap. I din tjänst kommer du att samverka och arbeta tillsammans med hela förvaltningen men du arbetar främst tätt tillsammans med DCO, klassningsledare, teamledare it- och telefoni och du rapporterar ditt uppdrag till enhetschef.
"Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där informationssäkerhet blir en allt viktigare del av vårt arbete. Som informationssäkerhetssamordnare hos oss får du en nyckelroll i att omsätta strategier till konkret nytta i verksamheten, tillsammans gör vi skillnad för stockholmarna varje dag."
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt
sommararbetstid och förmånlig tjänstepension. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Vi sitter i moderna och fräscha lokaler på Måsholmstorget, nära Skärholmens tunnelbana och har ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt ett öppet arbetsklimat.
Din roll
Vi söker nu en informationssäkerhetssamordnare som vill vara med och driva samt vidareutveckla vårt informationssäkerhetsarbete. Med din specialistkompetens, nyfikenhet och ditt engagemang gör du informationssäkerhet konkret, begripligt och användbart för verksamheten. Du hjälper andra att förstå varför det är viktigt och hur vi tillsammans skyddar vår information på bästa sätt.
Som informationssäkerhetssamordnare har du ett tydligt uppdrag att leda, samordna och utveckla förvaltningens arbete inom informationssäkerhet och dataskydd, i linje med stadens gemensamma riktlinjer och beslutade inriktningar. Du är ett stöd till verksamheten i frågor som rör informationshantering, lagstiftning och riskhantering och fungerar som en länk till stadens centrala informationssäkerhetsfunktion (CISO).
I rollen ingår att:
utveckla, implementera och förvalta förvaltningens informationssäkerhetsarbete.
utföra risk- och sårbarhetsanalyser, samt upprätta och uppdatera styrdokument, policys och riktlinjer.
säkerställa att system och rutiner uppfyller stadens säkerhetskrav samt att incidenter förebyggs, utreds och följs upp.
genomföra informationsklassningar, följa upp utbildningsnivå och bidra till ökad säkerhetsmedvetenhet i organisationen.
samverka med andra ISAM och DSO inom staden, samt vara rådgivande och stödjande gentemot chefer och medarbetare.
delta i det årliga risk- och sårbarhetsarbetet (RSA) och sammanställa underlag till ledningens genomgång.
bevaka förändringar i lagstiftning och informationssäkerhetshändelser i omvärlden, samt rapportera relevanta iakttagelser till ledningen
samverka i och samordna nätverket för informationssäkerhetsambassadörerna samt delta i förvaltningens IT-chefsmöten för att säkerställa gemensam riktning och informationsutbyte
Hos oss får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du bidrar till en trygg och hållbar informationshantering i ett team med driv, samarbete och en positiv anda.
Dina erfarenheter och kompetenser
Vi söker dig med:
relevant högskoleutbildning eller yrkesinriktad specialistutbildning inom informationssäkerhet, IT, juridik eller annat närliggande område. Lång och aktuell erfarenhet av kvalificerat informationssäkerhetsarbete kan motsvara formell utbildning
erfarenhet av ledningssystem för informationssäkerhet (t.ex. ISO 27001/27000-serien) eller motsvarande strukturerat informationssäkerhetsarbete
erfarenhet av att tillämpa dataskyddsförordningen (GDPR) i praktiskt arbete, exempelvis vid hantering av personuppgifter, informationsklassning eller incidenthantering
förståelse för och erfarenhet av regelverk som rör informationssäkerhet och NIS-direktivet, samt hur dessa påverkar verksamhetens styrning och riskhantering
erfarenhet av klassning av IT-system och information
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
