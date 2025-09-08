Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud
2025-09-08
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du vara med och utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet för att skapa ett tryggare samhälle? Hittar du strategiska lösningar och vill arbete med utveckling- och förbättringsarbete? Då kan du förvänta dig ett inspirerande arbete hos oss som informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud.Dina arbetsuppgifter
I din roll som informationssäkerhetsamordnare kommer du i huvudsak att driva utvecklingen av informationssäkerheten i kommunen. Du samverkar brett och säkerställer att arbetet är i linje med lagstiftning och god praxis. Arbetet är främst kommunövergripande och för att få resultat i hela organisationen är det viktigt att du kan bygga bra relationer.
I din roll som dataskyddsombud kommer du att arbeta med de uppgifter som tillkommer ombudet enligt dataskyddsförordningen. Du kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt i Gislaved och Gnosjö kommuns nämnder. Du kommer att stödja, informera och ge råd inom organisationerna bland annat när det gäller konsekvensbedömningar och riskanalyser.
Exempel på arbetsuppgifter
- Bidra till att stärka kommunens säkerhetskultur och driva det långsiktiga förbättringsarbetet inom informationssäkerhet.
- Utveckla och revidera styrande dokument, processer och metodstöd inom området.
- Stötta kommunens verksamheter i informationssäkerhetsarbetet
- Leda och samordna det systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbetet i nära samverkan med relevanta funktioner bland annat vår IT-avdelning.
- Vara delaktig i hela lösnings- och utvecklingsprocessen - från krav och analys till driftsättning och godkännande
- Kunna identifiera, bedöma och föreslå åtgärder som bidrar till att förebygga cyberhot och IT-risker
- Genomföra och delta i utredningar och analyser, samt följa upp händelser och incidenter i IT-landskapet
- Genomföra riskanalyser och föreslå förbättringar i säkerhetsprocesser och rutiner samt vidareutveckla vår styrning och våra arbetssätt inom området
- Informera och driva kunskapshöjande aktiviteter
- Omvärldsbevakning, både internt och externtKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- relevant akademisk utbildning till exempel inom information/cybersäkerhet, data- och systemvetenskap , IT-arkitektur eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet.
- kunskap och förståelse för offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), säkerhetsskyddslagen, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS/NIS2) samt annan relevant lagstiftning och tillhörande föreskrifter.
- god analytisk förmåga och vana att arbeta strukturerat med både strategiska och operativa frågor.
Det är meriterande om du har:
- arbetat utifrån ramverk och standarder, såsom ISO/IEC 27000-serien, CIS Controls eller NIST Cybersecurity Framework.
- genomfört informationsklassificering, konsekvensbedömningar, riskanalyser och kontinuitetsplanering.
- etablerat, underhållit och följt upp ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
- arbetet i kommunal organisation tidigare med liknande uppgifter eller inom IT
- förmåga att driva och samordna säkerhetsrelaterade projekt och förändringsarbeten
- certifieringar inom informations- och cybersäkerhet, till exempel CISSP, CISM, ISO 27001 Lead Implementer/Auditor eller motsvarande.
Du har god kommunikativ förmåga, är serviceinriktad och som person är du analytisk, strukturerad, ansvarsfull och flexibel.
Grundligt utfört arbete och noggrannhet är en självklarhet för dig och du säkerställer att ditt arbete håller hög kvalitet.
Att planera aktiviteter och projekt i god tid och arbeta systematiskt, organiserat och metodiskt är en självklarhet för dig. Det är viktigt att du har förmåga att delge information såväl muntligt som skriftligt på ett tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten kan vara placerad i säkerhetsklass enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Intervjuer genomfört löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
