Informationssäkerhetssamordnare
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Informationssäkerhet har aldrig varit mer aktuellt än idag! Vi står inför stora förändringar för såväl invånare som medarbetare när det gäller omställning av vården och digitalisering.
Samtidigt behöver vi utveckla vår robusthet mot hot och risker som både kan vara kopplade till där vi är eller internationellt. Då en av våra kollegor har valt att gå vidare i sin karriär söker vi nu en engagerad och kunnig informationssäkerhetssamordnare till vår förvaltning Närhälsan inom Västra Götalandsregionen.
Närhälsan Utvecklingsavdelningen är en stödfunktion för samtliga delar av förvaltningens verksamheter inom Närhälsan. Vi arbetar för effektiva och optimala IS/IT-lösningar och arbetet utgår från verksamhetens behov med ett regionalt perspektiv. Avdelningen är uppdelad i två enheter, "Digitala System" samt "Kvalitet och Utveckling". Tjänsten vi nu rekryterar till ligger inom enheten Digitala System.
Om arbetet
Du kommer jobba med samordning av informationssäkerhetsfrågorna inom hela vår förvaltning. Det kräver att du har kontakt med flera samarbetspartners, bland annat övriga stabsavdelningar i Närhälsan, centrala funktioner i VGR samt andra förvaltningar. Arbetet utgår från gällande lagstiftning på området, bland annat NIS-direktivet, PDL, OSL, GDPR och säkerhetsskyddslagen. I rollen ingår att vidhålla och utveckla Närhälsans arbete med informationssäkerhet. Du har ett strategiskt och operativt ansvar för informationssäkerheten i Närhälsan och säkerställer att det sker på ett systematiskt och samordnat sätt.
Fokus inom tjänsten kommer ligga på att:
initiera och medverka vid informationssäkerhetsklassning av informationstillgångar och riskanalyser.
bidra till att utveckla och implementera strategier för informationssäkerhet (LIS)
övervaka och granska säkerhetsincidenter samt föreslå förbättringsåtgärder.
utbilda och informera personal inom området.
samarbeta med andra verksamheter inom Närhälsan och Västra Götalandsregionen i stort, för att säkerställa att säkerhetsåtgärder är integrerade i alla tekniska lösningar.
hålla sig uppdaterad om aktuella hot och trender inom informationssäkerhet.
Som informationssäkerhetssamordnare kommer du även att vara en del av Närhälsans funktion för tjänsteman i beredskap (TIB). Detta innebär att du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att vår verksamhet är förberedd och kan hantera olika typer av kriser och incidenter. I nära samarbete med vår Säkerhetsfunktion kommer arbetet också omfatta handläggning av säkerhetsskyddsfrågor och delta i arbetet runt civilt försvar.
Om dig
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant akademisk utbildning, exempelvis inom juridik eller informationssäkerhet, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är om du har:
arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet
arbetslivserfarenhet inom dataskydd
arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet och förståelse för hur politiskt styrd organisation fungerar
arbetslivserfarenhet av riskhantering och incidenthantering.
För att lyckas i rollen ser vi att du trivs med att arbeta självständigt genom att planera, organisera och driva dina processer framåt på ett systematiskt sätt som uppnår önskvärda resultat. Du besitter en förmåga att tänka strategiskt och strävar efter att hela tiden behålla ett helhetsperspektiv. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du kommer agera som spindeln i nätet i många situationer vilket gör att du måste trivas med att ha många kontaktytor och ha lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du behöver därmed också trivas i en konsultativ roll, samtidigt som du har förmåga att ta ledningen när det behövs, gärna genom att skapa engagemang och delaktighet. Du lever även upp till Närhälsans kärnvärden som är Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Tjänsten kan bli föremål för säkerhetsprövning med placering i säkerhetsklass.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Tjänstgöringsställe är på något av Närhälsans fyra kontor i Vänersborg, Skövde, Borås eller Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Utvecklingsavdelningen Kontakt
Torbjörn Svedung, Enhetschef 0720830325 Jobbnummer
9660376