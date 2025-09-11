Informationssäkerhetssamordnare
2025-09-11
Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.
I Lomma kommun arbetar vi med en värdegrund som utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Vår värdegrund ger uttryck för ett synsätt som guidar våra medarbetare i vardagen. Engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun till en arbetsgivare som stimulerar glädje och engagemang. Välkommen att arbeta tillsammans med oss!
Vill du vara med och forma kommunens arbete med informationssäkerhet? Vi söker nu en engagerad informationssäkerhetsansvarig som vill driva utvecklingen av ett strukturerat och lagstadgat informationssäkerhetsarbete. Tjänsten kommer vara placerad under Säkerhetschefen.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetssamordnare ansvarar du för att kommunens informationshantering sker på ett säkert, strukturerat och regelrätt sätt. Du kommer att utveckla och implementera ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som omfattar administrativa, tekniska och organisatoriska aspekter. Rollen innebär också att samordna arbetet mellan arkiv, IT/cybersäkerhet, GDPR och säkerhet i stort med målet att förenkla och effektivisera informationsflöden. Vårt mål är att senast vid årsskiftet ha en tydlig översikt över hur kommunen uppfyller kraven i arkivlagen, GDPR, informationssäkerhetslagstiftningen och den kommande cybersäkerhetslagen (NIS2). Vi strävar efter ett arbetssätt där vi gör rätt från början utan att fastna i parallella processer eller omfattande dokumentframtagning.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Tillsammans med kollegor införa och utveckla ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
• Genomföra en översyn av styrdokument såsom säkerhetsanvisningar, IT-handbok, GDPR-riktlinjer och informationshanteringsplan
• Delta i arbetet med införande av utbildningsinsatser inom GDPR och informationssäkerhet
• Uppdatera styrdokument där lagkrav kräver revidering och framtagande av informationssäkerhetshandbok som stöd till verksamheter i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning från universitet eller högskola inom informationssäkerhet, eller har motsvarande erfarenhet inom området. Du har goda kunskaper om lagar, föreskrifter, vägledningar och standarder som rör informationssäkerhet, särskilt ISO 27001. Du har god förmåga att formulera dig i både tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning inom arkivlag, GDPR, informationssäkerhet och NIS-lagstiftning.
ÖVRIGT
En särskild visstidsanställning fram till 31/12.
