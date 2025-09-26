Informations- och cybersäkerhetsspecialist
Dataservice ansvarar för Borås Stads Digitala infrastruktur och IT-drift. Vår kontinuerligt växande IT-miljö omfattar fler än 30 000 användare, närmare 350 servrar, 6 500 datorer och ungefär lika många mobiltelefoner. Vi sitter i nybyggda kontorslokaler, erbjuder goda kompetensutvecklingsmöjligheter samt förutsättningar för tillfälligt distansarbete. Vi är idag 55 medarbetare, som omsätter runt 200 miljoner och arbetar med att underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT, för Borås Stads bästa.
Informations- och cybersäkerhetsspecialistPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som informations- och cybersäkerhetsspecialist på Dataservice är du vår och förvaltningens kontaktyta när det gäller frågor inom området informationssäkerhet och dataskydd och du kommer leda informationsklassningar, genomföra riskanalyser och hantera personuppgiftsbehandlingar inom förvaltningen.
Du ingår i Borås Stads nätverk kring informationssäkerhetsfrågor och samverkar med andra förvaltningars representanter och informationssäkerhetsspecialister på vår digitaliseringsavdelning. Vidare kommer du följa upp informationssäkerhetsarbetet och rapportera till den egna ledningen, nämnden och stadens CISO.
Initialt ligger rollens fokus på informationssäkerhetsarbetet men på sikt ser vi att du har en mer aktiv roll i cybersäkerhetsrelaterade projekt, där du deltar i och koordinerar insatser för att kontinuerligt stärka och utveckla såväl informations- som cybersäkerhet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har en stark förståelse för framför allt informations- men också för cybersäkerhet och vill vara med och utveckla vårt arbete inom området. Du har mycket goda kunskaper kring regulatorisk efterlevnad inom informationssäkerhetsområdet och relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
Vidare har du erfarenhet av några av följande områden: lagstiftning inom informationssäkerhet exempelvis GDPR och NIS2, riskanalys och informationsklassning, säkerhetsramverk som ISO 27000, Zero Trust och CIS-controls.
Du behöver inte ha expertkunskap inom alla områden, men har en teknisk förståelse och förmågan att omsätta säkerhetsåtgärder i praktiskt genomförande samt en vilja att utvecklas och lära dig mer.
Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga. Du har dokumenterade ledaregenskaper och/eller utbildning inom projektledning som hjälper dig att stödja och vägleda organisationen i säkerhetsfrågor. Du är van att leda projekt och levererar resultat på utsatt tid. Samarbete är en central del av rollen, och vi ser gärna att du trivs med att arbeta både självständigt och i nätverk/team. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver tala och skriva svenska obehindrat.
