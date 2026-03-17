Information och säkerhetsskyddsspecialist
2026-03-17
Vi söker en Specialist inom information & säkerhetsskydd till en myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget
Uppdraget som resurskonsult innebär generell resursförstärkning åt kunden och omfattar följande:
Vara stöd till projekten i säkerhetsfrågor, inklusive tolkningar av lagkrav och regler inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd och krisberedskap.
Leda och/eller delta i analyser samt bidra med kvalificerade bedömningar inom ditt ansvarsområde.
Bistå chefer, projektledare och övriga medarbetare med utbildning, rådgivning, beslutsunderlag och remisshantering inom ditt ansvarsområde.
Delta i arbetet med krisberedskap.
Precisering av uppdraget
Specialistens deltagande i verksamheten omfattar både operativa och strategiska aktiviteter, inklusive:
Bistå med sakkunskap och tillämpning av lagstiftning och kundens interna styrsystem inom samhällssäkerhet.
Påkalla beslut och åtgärder för att uppfylla lagkrav och interna system.
Stödja och delta i aktiviteter som bidrar till verksamhetsutveckling.
Bidra till utvecklingen av sektionens verksamhet och kundens säkerhetskultur.
Hantera avvikelser och incidenter samt utvärdera dessa.
Verksamhetsplanering och kompetenshöjande insatser.
Arbetsuppgifter/Ansvar
Specialisten ansvarar för att identifiera brister inom sina kompetensområden och att inhämta kompetens från Sektion Samhällssäkerhet vid behov.
Specialisten rådgör inför beslut inom samhällssäkerhetsområdet och säkerställer att arbetet följer tillämplig lagstiftning och interna styrsystem.
Följande avgränsningar gäller för samtliga specialister inom samhällssäkerhet:
Specialistens uppdrag är avgränsat till den överenskomna rollen i arbetsbeskrivningen.
Specialisten har inte i uppdrag att vara huvudsakligen administrativt stöd till verksamheten, såsom handläggare eller administratör.
Resor i tjänsten
I detta uppdrag kan resor i tjänsten förekomma inom kundens olika projekt.
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Treårig högskole- eller universitetsutbildning med relevant inriktning eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
b) Dokumenterad erfarenhet av lagar, förordningar, regler och föreskrifter inom nedanstående säkerhetsområden. T.ex. utbildning, arbetslivserfarenhet.
c) Minst fem (5) års dokumenterad arbetserfarenhet inom efterfrågat kompetensområde:
Informationssäkerhet
Säkerhetsskydd
Kris & Beredskap
Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än åtta (8) år.
d) God kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
e) B-körkort. Bevis: Samtliga krav ska redovisas genom CV samt krav c) ska redovisas genom ett (1) referensuppdrag.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6670119-1899000".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
https://centio.teamtailor.com
