Informatiker
2025-10-20
Senior Informatiker - Skåne
Rollbeskrivning
Vi söker en senior informatiker för ett uppdrag inom hälsoinformatik med fokus på införandet av ett nytt arkivsystem. Rollen innebär arbete med datamappning, informationsmodeller och standardisering enligt FHIR, i nära samarbete med projektteamet inom Skåne.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Stödja införandet av nytt arkivsystem med fokus på hälsoinformatik
Utföra mappning av källdata till standardiserat format i FHIR
Profilera och dokumentera FHIR-resurser
Arbeta med kodverk, terminologier och urval
Bidra till strukturering och kvalitetssäkring av informationsflödenKvalifikationer
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av FHIR
Erfarenhet av datamappning, informationsmodeller och strukturer
Erfarenhet av att tillämpa terminologier, klassifikationer och kodverk
Meriterande
Erfarenhet av FHIR Shorthand (FSH) och profilering av FHIR-resurser
Klinisk erfarenhet eller arbete i journalsystem
Kunskap om digital arkivering och relevanta standarder
Erfarenhet av XML och SQL
Kunskap om klassifikationer som ICD eller KVÅ
Erfarenhet av Liquid-mappningar eller liknande format
Start: 2025-10-27
Längd: Till 2025-12-31
Plats: Malmö (på plats/hybrid enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Yahyosaid299@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
211 20 MALMÖ Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9565845