Industritekniker för distriktet Enköping-Bålsta-Järfälla
2025-09-18
Vill du ha ett fritt och varierande jobb där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad?
Till vår kund ASSA ABLOY Industrial Sverige AB söker vi nu Industritekniker som vill bli en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att industriportar och dockningsutrustning alltid fungerar optimalt.
Här får du frihet under ansvar, nära kundkontakt och samtidigt stöd av ett starkt team.
ASSA ABLOY Industrial Sverige AB arbetar för att skapa förstklassiga lösningar och enastående upplevelser inom service och underhåll av industriportar och dockningsutrustning. Deras vardag är fylld av utmaningar - ofta i krävande miljöer - men det är just där deras expertis gör störst skillnad.
Om rollen:
Som Industritekniker utgår du hemifrån och arbetar med service, underhåll och reparationer hos kunder i distriktet från Enköping österut mot Bålsta-Järfälla med omnejd.
Rollen innebär:
Att vara företagets ansikte utåt.
Ansvara för att kundernas produkter fungerar optimalt - varje dag.
Arbeta i varierande miljöer, ibland smutsiga, dammiga eller blåsiga, där utrustningen sätts på prov.
Vara flexibel och kunna prioritera när arbetsdagen förändras.
Resor inom området Enköping, Bålsta och Järfälla ingår.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har minst 2-3 års erfarenhet som servicetekniker eller mekaniker.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska.
Har B-körkort.
Har en eftergymnasial utbildning inom teknik (meriterande).
Har ett genuint intresse för hydraulik, mekanik och teknik.
Trivs med att felsöka, strukturera och hitta lösningar.
Meriterande:
Körtillstånd för lift.
Certifikat för heta arbeten.
Erfarenhet från fordonsbranschen eller liknande tekniska yrken.
OM FÖRETAGET
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
