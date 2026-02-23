Industrimontörer / Hyr-Rekrytering
2026-02-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Tranås
, Vetlanda
, Tibro
Qualified är verksamma inom Personaluthyrning, Rekrytering, Inhouse Services och Entreprenad. Våra tjänster omfattar uthyrning och rekrytering av tjänstemän och yrkesarbetare.
Qualified är medlemmar i branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv samt har kollektivavtal med Unionen/Akademikerförbundet och LO.
Har du arbetslivserfarenhet från industrin eller vana av montering av större detaljer.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som är allmänt händig.
Tex: gillar att skruva och meka med bilar eller lantbruksmaskiner. Bygga saker.
Förståelse för hydraulik och el är ett plus.
Arbetsort är Vaggeryd och arbetstiden är dagtid mån-fre.Publiceringsdatum2026-02-23Dina personliga egenskaper
Som person är du pålitlig och gillar att arbeta i en social miljö.
Du är noggrann och engagerad i dina uppgifter.
Tillgång till egen bil alt att du bor i Vaggeryd eller Skillingaryd med omnejd underlättar..
Ansökan innehållande CV och personligt brev mejlar du enklast till oss.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: gabriel.hermansson@qualified.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montörer Vaggeryd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualified Nordic AB
(org.nr 556820-4803), http://www.qualified.se
Kompanigatan 1 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qualified Nordic AB Jobbnummer
9757025