Industrimontör till Järfälla

2025-11-07
Som montör arbetar du med produktion av olika typer av lyftdon som ofta är pneumatiskt drivna. Du arbetar också med att läsa ritningar och ser till att produktionsarbetet och produktionsresultatet är av hög kvalitet. Produkterna är alltid anpassade efter kundens önskemål vilket skapar ett varierande montagearbete.Profil
Vi söker en person som har en god förståelse och ett intresse för mekanik och teknik. Vidare har du verktygsvana, erfarenhet av att arbeta med maskiner samt har kunskapen att läsa ritningar. I övrigt är du en serviceminded och organiserad person som som trivs med att arbeta i grupp. Du utför ditt arbete med stor noggrannhet och sporras av att arbeta mot uppsatta mål. Har du erfarenhet av pneumatik är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Företaget är stationerat i Järfälla och har all sin verksamhet i området. De har en inriktning mot mekanik, teknik, och montage och verkar inom industrin.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industri- och montagebranschen. Det är ett familjeföretag som drivs och ägs av bröderna Simon Borsos och Linus Lööw Spadaro. Genom sina egna och övriga bröders erfarenheter av arbete inom industriell tillverkning och montageverksamhet, föddes idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
