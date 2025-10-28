Industrielektriker dagtid
2025-10-28
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv och vägg för hemmiljö såväl som hela funktionslösningar för offentlig miljö. Tarkett erbjuder ett rikt utbud av trägolv, plastgolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv samt våtrumsgolv och vägg. Med sina ca 12 000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2024 omsatte företaget 2,6 mrd Euro. Ronneby är koncernens största produktionsenhet för homogena plastgolv för offentlig miljö.
Nu förstärker vi vår organisation i Ronneby med
Industrielektriker dagtid
I tjänsten som dagtids elektriker kommer du att arbeta med förebyggande, avhjälpande samt återställande underhåll av vår maskinpark och våra fastigheter. Du kommer att arbeta i ett team som följer våra produktionslinjer och som består av personal från Underhåll, Teknik och Produktion.
Du arbetar bland annat med frågor som förbättrande underhåll och utveckling enligt PM metodik (specialistunderhåll). Administrativt arbete ingår då våra underhållssystem är datoriserade, därför förutsätter vi att du har god datavana.
Beredskap ingår i tjänsten.
Du som söker behöver ha en el-teknisk grundutbildning gärna kompletterat med kunskaper i styrsystem och robotteknik. Det är en merit om du har ett par års erfarenhet som industrielektriker och gärna inom processindustrin. Dina personliga egenskaper såsom drivkraft, en god kommunikativ och god samarbetsförmåga värderar vi självklart högt.
Kunskaper och vana att arbeta i SAP samt med Lean Production metodik är meriterande.
Vidare ser vi att du har några års yrkeserfarenhet och är van och bekväm med att arbeta i underhållssystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tarkett AB
Ekenäsvägen
372 81 RONNEBY
För detta jobb krävs körkort.
Fabriken i Ronneby
9577484