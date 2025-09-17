Industrielektriker
2025-09-17
Quant är en av de ledande, globala aktörerna inom industriellt underhåll med verksamhet i ett flertal industrier. I över 30 år har Quant upprätthållit och förbättrat säkerheten, produktiviteten och utrustningsprestandan för över 400 anläggningar världen över. Från att inkludera god säkerhetspraxis och bygga rätt underhållskultur, till att optimera underhållskostnader och förbättra anläggningens prestanda - våra medarbetare gör skillnad! Vi brinner för underhåll och är stolta över att se att vi uppnår våra kunders mål på det mest professionella sättet.
Quant har sitt huvudkontor i Stockholm och är en ledande leverantör av professionella industriella underhållstjänster med global närvaro, vi finns över hela världen inom ca. 90 anläggningar och är ca 2500 anställda.
Är du en tekniskt intresserad och driven industrielektriker? Då kan det vara dig vi söker till Quant Service Sweden AB i Ludvika!
På Quant i Ludvika är vi ca 115 medarbetare inom huvudsakligen Underhåll och Transport/Logistik. Underhållsavdelningen utgörs av ca 60 medarbetare i olika roller, bl a underhållstekniker (El/Automation, Mek, Process, projekt m fl) underhållsingenjörer, planerare/koordinatorer, projektledare och underhållsledare m fl. Vi utför akut- och förebyggande underhåll hos vår kund Hitachi Energy och arbetar även med att hjälpa kunden att bibehålla och effektivisera maskinprestandan på deras anläggningar.
Din roll som industrielektriker
I rollen som industrielektriker får du möjlighet att arbeta i ett bolag vars kärnverksamhet är underhåll, du får också möjligheten att arbeta nära vår kund. Du arbetar tillsammans med en underhållsgrupp som består av bland annat underhållsmekaniker/tekniker, underhållsingenjörer och elektriker.
Arbetsuppgifter
Arbeta med felsökning på el- och styrutrustning med hjälp av PLC
Installation, reparation och skötsel av elektrisk utrustning
Samarbeta med och att hjälpa mekanikerna i deras arbete
Arbeta i styrsystem, frekvensomriktare och servodrift
Löpande tillsyn, skötsel och underhåll av installationer
Arbeta löpande i vårt Underhållssystem
Arbeta i TIA (utföra riskbedömningar och/eller andra säkerhetsförebyggande åtgärder)
Arbeta med Office-paketet (Excel och PowerPoint) Beställa material och/eller reservdelar
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller erfarenhet från producerande verksamhet inom underhåll, el eller automation. Meriterande om du är utbildad industrielektriker. Du har färdigheter i användning av både modern och äldre teknik för felsökning. Vidare söker vi dig som har goda kunskaper om elektrisk utrustning samt besitter kunskapen att kunna läsa och förstå elektrisk ritningsläsning. God vana av att använda Office-paketet underlättar, likväl som om du är van att arbeta i ett underhållsystem sedan tidigare.
Personliga egenskaper
Vi tror att du är tekniskt kunnig och en riktig problemlösare. Du sätter säkerheten för dig och dina arbetskamrater främst och tycker om ordning och reda. Då arbetet innebär kontakter med kunder och samarbetspartners krävs en god social förmåga
Vem trivs här?
För att trivas hos oss bör du vara en självgående och nyfiken person som brinner för underhåll och ser framgång med proaktivt förbättringsarbete. Du är noggrann, har en positiv attityd och är serviceinriktad med kunden i fokus, liksom ett föredöme när det gäller säkerhet.
Din förmåga att kommunicera är viktig då vi har ett tätt samarbete med kund.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en intressant tjänst inom modern underhållsverksamhet, hos oss kommer du att arbeta i ett ungt bolag som skapar möjligheter tillsammans med våra kunder. Som anställd hos Quant kan vi erbjuda en rad förmåner i form av friskvård, upphandlade erbjudanden och unika försäkringar. För oss är säkerheten av största vikt och vi erbjuder dig förutsättningar att alltid utföra ditt jobb säkert.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningsperioden, vänta därför inte med din ansökan utan skicka gärna in din ansökan så snart du kan, dock senast 2025-10-19.
Har du några frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig. Ersättning
