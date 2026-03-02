Industrielektriker - Heby
2026-03-02
Är du en driven industrielektriker som vill säkra driften i Heby?
Är du en person som trivs bäst i miljöer där produktionen aldrig står stilla? Vår kund i Heby söker nu dig som vill ha en nyckelroll i att säkra deras dagliga drift och framtida utveckling.
Om rollen
Som industrielektriker ansvarar du för att minimera oplanerade stopp och säkerställa att anläggningens elsystem fungerar optimalt. Du blir en viktig del av ett kompetent och sammansvetsat underhållsteam där du får arbeta med avancerad teknik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning: Analysera och reparera elektriska system och styrsystem (PLC).
Underhåll: Utföra planerat och förebyggande underhåll för att optimera driftssäkerheten.
Förbättringsarbete: Aktivt bidra till att utveckla och optimera anläggningens elektriska prestanda.
Dokumentation: Säkerställa att utfört arbete dokumenteras korrekt enligt rutiner.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som industrielektriker eller automationstekniker, gärna från tung industri (t.ex. papper/massa, stål eller materialbearbetning).
Har goda kunskaper inom industriell elteknik, automation och styr-/reglerteknik.
Med fördel har erfarenhet av felsökning i PLC-system.
Är van att arbeta självständigt, tar egna initiativ och löser problem effektivt under tidspress.
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Vi erbjuder
En stabil och trygg anställning hos en av de ledande aktörerna i branschen.
Möjlighet att arbeta med modern teknik och kontinuerlig kompetensutveckling.
Konkurrenskraftig lön, bra förmåner och schyssta arbetsvillkor via kollektivavtal (SEF).
Publiceringsdatum2026-03-02

Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär i Heby? Skicka ditt CV och personligt brev till jobb.oest@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ange referens "Industrielektriker-Heby" i ämnesraden.

Om företaget
Boost är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet har vi de bästa förutsättningarna för att hjälpa dig att hitta nästa utmaning i karriären. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och arbetar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta villkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns - oavsett geografi.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb.oest@btp.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industrielektriker-Heby".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Btp Sweden AB

Arbetsplats
Boost Technical Power

Kontakt
Konsultchef
Denice Råholm Denice@btp.se 0705893142

Jobbnummer
