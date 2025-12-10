Industribetongare
2025-12-10
Wikan Personal söker nu en driven Industribetongare till Starka i Ängelholm.
Starka är ett självständigt privatägt företag som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter inom vida tillämpningsområden för bygg och anläggningsverksamhet.
Vi har specialistkompetens och moderna resurser för utveckling och tillverkning av produkter för betongelement.
Vi kan betong.Arbetsuppgifter
Arbetet består av att
• Iordningställa och avsyna betongformar
• Tillverkning av formmaterial så träkunskaper är meriterande
• Gjuta betong i formarna.
• Förbereda armering.
• Vara delaktig i Betongstationen.
Vissa arbetsmoment är fysiskt tunga.
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Du är en yrkesstolt person som hela tiden vill leverera en högkvalitativ produkt.
• Du är en händig och inte är rädd för att lösa problem.
• Du trivs med att arbeta med många bollar i luften.
• Har allmän datorkunskap.
• Att du har traverskort, truckkort och körvana av motviktstruck är meriterande.
• Meriterande om du har erfarenhet av betong och ritningsläsning alternativt annan millimeternoggranhet från liknande branscher.
Du trivs att arbeta i lag och som person är du ordningsam, uppmärksam och trivs med varierande arbetstempo.
Du är en positiv person med hög arbetsmoral och mår bra att ta stort ansvar för ditt arbete där du vill leverera kvalitativa produkter efter kundens behov.
Information och kontakt
Dagtid/heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida och urval sker löpande, så skicka din ansökan direkt!
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Johan Persson 046-540 85 93
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
