Industriarbetare Trä/Metall
Flexibel Personal Höglandet AB / Sågverksoperatörsjobb / Vimmerby Visa alla sågverksoperatörsjobb i Vimmerby
2025-08-20
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flexibel Personal Höglandet AB i Vimmerby
, Hultsfred
, Eksjö
, Nässjö
, Mjölby
eller i hela Sverige
Flexibel Personal söker Kvällsarbetare till sågverk
Vi söker dig som är noggrann, punktlig, arbetsam och villig att lära dig nya arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är att köra paketläggare plasta och banda virkespaket.
Arbetstid: Ständigt kvällsskift mån-tor
Du behöver B körkort och bil
Varmt Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriarbetare Trä/Metall". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexibel Personal Höglandet AB
(org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta
)
598 92 VIMMERBY Jobbnummer
9468292