Industriarbetare| Lernia| Vislanda
Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Alvesta Visa alla betongarbetarjobb i Alvesta
2025-09-12
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Alvesta
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vår kund i Vislanda erbjuder en spännande möjlighet för dig att bli en del av deras dynamiska team. Här får du chansen att arbeta med varierande projekt, utveckla dina färdigheter och bidra till byggandet av framtidens strukturer.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som industriarbetare inom betong, kommer du att arbeta med gjutning, armering och formbyggnad i olika byggprojekt hos vår kund. Rollen innebär även att upprätthålla säkerhetsföreskrifter och rapportera framsteg till arbetsledaren.
Om dig
Vi söker dig som är händig och praktiskt lagd. Du ska också vara ansvarstagande som person och med detta menar vi att du tar ansvar för ditt arbete, och frågar om du känner dig osäker. Du behöver vara initiativrik, och samtidigt ha självinsikt, du hjälper således till där det behövs men tar samtidigt inga riskfyllda beslut vid oklarheter. Du arbetar bra såväl i grupp som ensam och din positiva attityd och höga arbetsmoral ser vi som en självklarhet.
Formell kompetens
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning och/eller två års arbetslivserfarenhet gärna inom betongarbete. Körkort för bil är ett krav, liksom att du har en god fysisk kondition. Du behöver också ha grundläggande datorkunskaper för att dokumentera arbetsprocessen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs
på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9505667