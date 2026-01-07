Industriarbetare
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Ludvika Visa alla processoperatörsjobb i Ludvika
2026-01-07
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Ludvika
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
En av våra största kunder söker nu industriarbetare till flera enheter och avdelningar och kanske är det just dig vi letar efter? Du som tidigare arbetat med montering, industriarbete, är maskinoperatör eller är en händig person - dig är vi väldigt intresserade av! Arbetet utförs på heltid med arbetstider som kan variera mellan exempelvis tvåskift, femskift och natt. Viktigt att vara öppen för samtliga arbetstider.
Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Med oss som karriärpartner får du tillgång till en mängd olika karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och bygga ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som bryr sig om dig, ditt arbetsliv och ditt välmående, och erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Vi har ett flertal tjänster som tillsätts löpande och arbetsuppgifterna skilja sig åt. Du kan komma att arbeta med exempelvis:
montering av generatorer, styrskåp eller el-komponenter
slutmontage av transformatorer
hantering och montage av kärnplåt
testning och avsyning
arbete inom lager & logistik
även montering på hög höjd kan förekomma på enstaka avdelningar
På en del avdelningar sker arbetet på line med taktat flöde medan andra avdelningar arbetar tight i team så det är viktigt att du klarar av att arbeta både självständigt och kan samarbeta bra i grupp med andra kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet, det är starkt meriterande att tidigare arbetat inom industri. Har du erfarenhet inom montering, antingen mekanisk eller elektrisk, teknisk utbildning, verktygsvana, felsökning eller tycker om att jobba med händerna, då kan det vara dig vi söker!
Saknar du erfarenhet från industriarbete men har en stark vilja, är driven och tekniskt intresserad så kan det räcka lång väg - våga sök!
För att du ska vara aktuell för tjänsten har du:
Gymnasieutbildning - gärna inom industri, el, bygg, teknisk inriktning eller liknande.
Tidigare erfarenheter från tillverkningsindustrin - tidigare arbetat inom logistik eller montering eller så ägnar du dig åt teknik och mekanik på fritiden och är händig.
Du är noggrann och kvalitetsmedveten.
Du har erfarenhet att följa instruktioner och arbetar efter tydliga riktlinjer.
Huvudsakligen arbetar du med händerna men verktyg och maskiner kan även de vara hjälpmedel i ditt arbete.
B-körkort, tillgång till bil.
Truckkort A1-4, B1-4, D1 är meriterande.
Traverskort är meriterande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9672457