Industriarbetare - sommarjobb
2026-04-27
Om kundföretaget
Vi på Konsultia söker industriarbetare till kommande sommaruppdrag.
Vi letar efter dig som är engagerad, ansvarstagande och gillar att arbeta praktiskt.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Vi söker inom följande områden:
1. CNC-operatörer
• Arbetsuppgifter: Programmera och köra CNC-maskiner, säkerställa hög kvalitet på bearbetade produkter och underhålla maskiner.
• Kvalifikationer: Erfarenhet av CNC-bearbetning, kunskap om tekniska ritningar och mätverktyg, noggrannhet och problemlösningsförmåga.
2. Maskinoperatörer
• Arbetsuppgifter: Övervaka och styra maskiner i produktionen, utföra kvalitetskontroller och enklare underhåll.
• Kvalifikationer: Erfarenhet av maskinoperation, teknisk förståelse och förmåga att arbeta i team.
3. Montörer
• Arbetsuppgifter: Monteringsarbete med en hel del olika arbetsmoment.
• Kvalifikationer: Fysiskt aktiv och uthållig, precisionsarbete.
4. Tekniker
• Arbetsuppgifter: Specialiserade tekniska uppgifter inom ett specifikt område eller utrustning, till exempel automation, el, mekanik etc.
• Kvalifikationer: Relevant teknisk utbildning och erfarenhet, djup kunskap inom specialområdet och en lösningsorienterad attityd.
B-körkort är ett krav.
Meriterande: Truck och traverskort.
Heta arbeten.Profil
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Du är en positiv och arbetsam person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du arbetar noggrant, är effektiv och strävar alltid efter att göra ett bra jobb.
Övrig information
Dessa tjänster innebär att du blir anställd av Konsultia men tillbringar din arbetsdag ute hos vår kund.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
931 34 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Josefine Lindberg josefine@konsultia.se Jobbnummer
9878313