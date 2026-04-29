Industri-/Automationselektriker
IKEA Industry Hultsfred AB
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 500 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en växande och dynamisk organisation. En varm och välkomnande arbetsplats där du blir en del av en positiv och stöttande gemenskap.
På IKEA Industry Hultsfred pågår en av de största investeringarna i företagets historia. En helt ny generation av den världsberömda garderobsserien PAX lanseras inom kort vilket innebär en omfattande förändringsresa, för alla delar av verksamheten och på flera plan.
Har du en passion för att jobba med människor och organisation? Är du en person med högt engagemang och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt?
Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
En dag i livet med oss!
Till vår verksamhet söker vi nu industri/automationselektriker där din främsta uppgift att säkerställa en driftsäker och hög tillgänglighet i vår automatiserade produktionsanläggning där spånskivor tillverkas. De flesta arbetsuppgifter sker ute i verksamhetens olika delar. Även en del programmering, beställning av mtrl och komponenter förkommer också. Du kommer jobba med förebyggande underhållsaktiviteter, felsökning, analysera data, förbättringsarbeten och delta i olika problemlösningar. Arbetstiden är förlagd till dagtid men även skiftgång kommer förekomma.
Så vem är du?
Du är lösningsorienterad, positiv och ansvarsfull. Att ta ansvar kommer naturligt för dig och du drivs av att arbeta med problemlösning, både självständigt och tillsammans. Du är nyfiken och visar intresse för att utvecklas och lära dig mer, och du är öppen för att ta emot samt dela med dig av kunskap. Du prioriterar säkerheten på arbetsplatsen vilket gör att du organiserar ditt arbete på ett bra sätt för att hålla ordning och reda på vår arbetsplats
Du har en treårig gymnasieutbildning på El och Energiprogrammet eller annan likvärdig utbildning
Du har ett intresse för automation och robothantering.
Det är meriterande om du har erfarenheter av el inom industri eller annan liknande bransch
Du ska ha god teknisk förståelse och datavana då mycket hantering av datorer förekommer.
Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vill du veta mer? Kontakta
El/automationschef, Daniel Arvidsson på 0495-75 51 85.
Facklig kontakt GS Erik Bouvin 0495-756200
Vi använder oss av alkohol och drogtester vid rekrytering. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: camilla.holmroth@inter.ikea.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636), http://www.ikea.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED Jobbnummer
9883266