Industraliseringsingenjör
2025-09-25
För att möta de växande behoven hos våra kunder söker vi nu flera nya medarbetare med intresse för industrialisering, kvalitet, produktionsteknik och projektledning till Combitechs enhet Industrialisation & Supply Chain Management i Linköping. I din tjänst hos oss har du en långsiktig trygghet och möjlighet till balans i livet med stöd av en coachande chef med egen erfarenhet av konsultrollens alla möjligheter och utmaningar.
Våra industrikunder i regionen står inför spännande möjligheter med tillväxt i befintlig produktion och introduktion av nya produkter, fabriker och tillverkningsmetoder. Samtidigt genomförs digitala transformationer och implementering av nya systemverktyg eller modellbaserade arbetssätt. Du kommer att tillföra långsiktigt hållbara lösningar och goda relationer till våra kunder. Det finns möjligheter för dig oavsett om det är tekniken i sig, ledarskapet i en teknisk kontext eller något annat som du har intresse för. På Combitech ligger kompetensutveckling oss varmt om hjärtat och du kommer att kunna påverka din egen och vår gemensamma utveckling, både om du är i början av din karriär eller om du är mer erfaren.
Uppdragen är förhållandevis långa för att du ska hinna sätta dig in i förutsättningarna och kunna ge ett bestående värde med respekt för kundens verksamhet. Du får stort förtroende att agera självständigt som konsult på plats ute i våra kunders verksamhet och processer, med stöd av dina närmsta kollegor och ditt nätverk av Combitechs experter inom varierande områden som Model Based Definition, Additive Manufacturing, Smart Industry, strategiskt inköp, konstruktion, innovationsledning och mycket annat.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att i olika konsultuppdrag specialisera dig inom ditt intresseområde eller över tid variera mellan roller inom exempelvis:
• Projekt- och produktionskvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
• Produktionsteknisk beredning, granskning av krav och analys av producerbarhet
• Projektledning eller teamledning inom industrialisering, förbättrings- eller transferprojekt, etc.
• Utveckling och implementering av arbetssätt för t.ex. MBD, PLM eller 3D-printingteknik
Vi söker dig som
• har en ingenjörsexamen inom relevant inriktning
• är samverkande, kommunikativ och nyfiken samt motiveras av att få förtroenden och ansvar
• har industriell erfarenhet, gärna från tillverkning av komplexa produkter, och intresse för att bidra till en effektiv och hållbar produktion
• har god språklig förmåga och behärskar både svenska och engelska utmärkt i både tal och skrift
• har tidigare vana av och är bekväm med att sätta dig in i nya system t ex för produkt- och kravdata, affärssystem eller planeringsverktyg
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Annika Bylund, annika.bylund (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
