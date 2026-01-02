Indirekt inköpare
2026-01-02
TitanX är en global partner till tillverkare av kommersiella fordon inom värmeöverföring. Vår mission är att tillhandahålla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom termisk hantering för att påskynda omställningen till grönare transporter.
På vägen mot en mer hållbar framtid, med stöd av vår ägare Tata AutoComp Systems, utökar vi vår produktportfölj inom termisk hantering för att erbjuda innovativa lösningar för renare och elektrifierad transport. Parallellt tillämpar vi vår högpresterande värmeöverföringsteknik även inom andra segment såsom off-road och industriella applikationer.
På TitanX är varje medarbetare viktig för att göra skillnad, bidra med innovativa idéer och skapa värde för företaget. Våra beslutsvägar är korta - vi agerar snabbt och tar ansvar för resultatet. Vi är ett globalt team och når bättre resultat tillsammans.
Vi söker nu en indirekt inköpare som vill komplettera vårt team. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Den indirekta inköparen ansvarar för genomförandet av inköpsprocessen inom indirekta kategorier. Rollen innebär att analysera, utvärdera och genomföra befintliga processer och arbetssätt samt att utveckla och genomföra inköpsstrategier med målet att säkerställa att uppsatta mål uppnås i linje med TitanX övergripande mål för området.
Tjänsten innebär ansvar för att samordna och leda lokala inköpsaktiviteter för indirekta kategorier samt regionala och globala inköp inom utvalda indirekta kategorier, inklusive samordning med centrala inköp inom TitanX och Tata AutoComp-koncernen.
Rollen omfattar bland annat att:
• Arbeta i enlighet med TitanX processer och tillämpliga standarder såsom IATF, ISO 14001 och ISO 45001.
• Analysera budget för indirekt material och översätta denna till tydliga inköpsmål.
• Genomföra marknadsjämförelser, analyser och uppföljningar för att säkerställa optimala kommersiella villkor.
• Leda och samordna lokala och regionala inköpsinitiativ samt förhandlingar inom samtliga indirekta kategorier.
• Planera, följa upp och genomföra inköpsaktiviteter, inklusive utveckling av leverantörspaneler.
• Förvalta och kontinuerligt uppdatera den godkända leverantörsbasen.
• Utforma, förhandla och teckna avtal för indirekta kategorier enligt attest- och beslutsmatris samt säkerställa att inköpsorder skapas i rätt tid.
• Underhålla och uppdatera prisavtal i ERP-system för att säkerställa korrekt prissättning.
• Driva hållbarhetsinitiativ tillsammans med indirekta leverantörer i linje med TitanX hållbarhetsmål.
• Följa upp och hantera leverantörers prestation samt utveckla och vårda leverantörsrelationer.
• Vid behov stödja kategoriinköpare i samarbete med tvärfunktionella team på Mjällby-anläggningen.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, ekonomi, supply chain eller inköp samt 5-10 års erfarenhet av strategiskt inköp, sourcing eller leverantörsutveckling, gärna inom indirekta kategorier. Erfarenhet av inköp inom fordonsindustrin är meriterande.
Du har god kunskap om globala leveranskedjor, strategiskt inköp, kostnadsstrukturer och TCO-modeller samt starka och dokumenterade förhandlingskunskaper.
Du har mycket god analytisk förmåga, avancerade kunskaper i Excel samt gärna erfarenhet av att arbeta i SAP och MS Office. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och trivs i en internationell och tvärfunktionell miljö.
Som person är du självgående, målinriktad och har ett starkt engagemang för att bygga leverantörsrelationer, utveckla inköpsstrategier och förhandla i en dynamisk och föränderlig miljö.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en internationell, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö som präglas av mångfald, snabba beslutsvägar och ett högt tempo. Vi uppmuntrar internationell rörlighet inom TitanX-koncernen. Vår globala men medelstora organisation ger möjlighet till stort ansvar, bred exponering och verklig påverkan - en arbetsplats där du kan göra skillnad.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid och placerad vid vår anläggning i Mjällby. Det är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 23 januari 2026. Skicka in din ansökan redan idag via www.wikan.se.
För mer information eller frågor, kontakta rekryteringskonsult Kristoffer Svensson på 044-590 65 08 eller Johanna Fondell på 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
