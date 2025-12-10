In- och Utleverans samt Orderhantering
2025-12-10
Är du redo för nästa utmaning? Har du erfarenhet av att arbeta inom industrin och finns tillgänglig omgående? Då ska du söka till oss! Just nu söker Adecco en medarbetare till In- och Utleverans samt Orderhantering för uppdrag i Köping!
Oerlikon Balzers är världsledande leverantör av ytteknik som ger betydligt högre prestanda och ökad livslängd för precisionskomponenter och verktyg för metall- och plastbearbetningsindustrin.
Läs mer på: https://www.oerlikon.com/balzers/se/sv/
Om tjänsten In- och Utleverans samt Orderhandering
Det primära syftet med rollen är att säkerställa ett effektivt och korrekt flöde av både inkommande och utgående leveranser samt övergripande orderhantering.
Rollen ansvarar för att ta emot, registrera och kvalitetskontrollera inkommande verktyg och material från kunder, inklusive dokumentation av eventuella avvikelser.
I samband med detta ingår även att skapa och administrera underleverantörsordrar vid behov för att upprätthålla ett smidigt arbetsflöde.
På utgående sida ansvarar rollen för att boka ordrar, koordinera expressleveranser och säkerställa att alla försändelser skickas i tid.
Detta inkluderar att upprätthålla korrekta bokningsregister, kommunicera med kunder om orderstatus och arbeta proaktivt för att optimera logistikprocesserna.
Noggrannhet, god kommunikationsförmåga och stark organisatorisk förmåga är centrala egenskaper för att uppnå hög kvalitet och driftsäkerhet i företagets logistik- och orderflöden.
Arbetet är förlagt till dagtid.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om dig
Vi söker dig som gärna har erfarenhet från industrin, men inget krav. Värdesätter samarbete och laganda högt. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans kommer ni att lösa problem och förbättra arbetsprocesserna. Vi uppmuntrar öppen kommunikation och delning av idéer för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö. Genom att stödja varandra och arbeta som ett team, strävar vi efter att nå våra gemensamma mål och leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: daniel.bejersten@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
