2025-10-28
Imam sökes - Skandinaviska Wakf i Sverige
Skandinaviska Wakf i Sverige, etablerad 2003, söker nu en imam med gedigen islamisk utbildning, stark Qur'an-kunskap och förmåga att vara en religiös, pedagogisk och social vägledare i vårt samhälle. Tjänsten är placerad i Malmö.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Imamen ska vara en central del i församlingens arbete med att: Leda de fem dagliga bönerna samt fredagsbönen (khutba) Undervisa barn, ungdomar och vuxna i Qur'an, tajwed och islamiska ämnen.
Ge religiös rådgivning och samhällsvägledning Delta i och arrangera föreläsningar, program och religiösa högtider. Stärka relationen mellan moskén, ungdomarna och det omgivande samhället. Bidra till utveckling av verksamhetens undervisning, rådgivning och kommunikationKvalifikationer
Islamisk högskoleutbildning är ett krav Utbildning från Al-Azhar-universitetet är en stark merit Flytande Qur'an-recitation (tajwed) Erfarenhet som imam, lärare eller religiös rådgivare. Förmåga att undervisa och kommunicera på arabiska, samt gärna svenska eller engelska God pedagogisk förmåga och trygg ledarstil
Meriterande
Erfarenhet av khutba/undervisning på svenska eller engelska Erfarenhet av föreningsarbete, ungdomsverksamhet och projekt. Erfarenhet av att representera islamiska organisationer i samhällsfrågor.Dina personliga egenskaper
Du är trygg, stabil och öppen, med förmåga att skapa förtroende och goda relationer både internt och externt. Du har ett yrkesetiskt förhållningssätt, tar initiativ och är lösningsorienterad. Du kan arbeta självständigt och i team.
Anställning
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Lön: Fast lön, enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV och referenser (gärna länk/fil med Qur'an-recitation). Urval sker löpande.
Telefon: 076 700 00 70
E-postadress: info@wakf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mejl
E-post: info@wakf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skandinaviska Wakf I Sverige
, http://www.wakf.se
