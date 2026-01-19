ILS-ingenjör med fokus på logistikanalys
Gör skillnad över hela livscykeln - forma framtidens marina system
Vill du arbeta med teknik i absolut världsklass och samtidigt ha möjlighet att påverka hur ILS och logistikanalys bedrivs? Hos Saab Kockums får du en nyckelroll i utvecklingen av avancerade marina system - där din analys gör verklig skillnad för tillgänglighet, driftsäkerhet och livscykelkostnad
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I rollen som ILS-ingenjör med fokus på logistikanalys och tillgänglighet arbetar du med analysdelen inom integrerat logistikstöd och bidrar till att säkerställa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet för avancerade marina system över hela deras livscykel. Rollen är central i utvecklingen och vidmakthållandet av fartyg och marina plattformar, där du genom strukturerade analyser skapar underlag som påverkar både tekniska lösningar, underhållskoncept och långsiktiga affärsbeslut. Arbetet spänner över hela livscykeln - från konstruktion och nybyggnation till modifieringar, uppgraderingar och vidmakthållande i operativ drift. Fokus ligger på logistikanalys inom ILS, där du genomför och samordnar analyser av driftsäkerhet, underhåll, reservdelar och livscykelkostnader. Resultaten används som beslutsunderlag i projekt och ska vara tillämpbara i verklig drift, vilket ställer höga krav på både teknisk förståelse och förmåga att omsätta teori till praktiska lösningar. Rollen kombinerar djup teknisk analys med mer operativa inslag, exempelvis arbete med teknisk dokumentation, strukturering och kvalitetssäkring av data samt säkerställande av korrekt system- och komponentinformation. Du förväntas kunna arbeta självständigt, driva analyser från start till mål och samtidigt bidra till att utveckla arbetssätt, processer och struktur inom ILS-området. Det här är en roll för dig som vill arbeta med ILS och logistikanalys i praktiken, i tekniskt komplexa system där analysen gör tydlig skillnad, och som samtidigt vill vara med och påverka hur framtidens stöd- och tillgänglighetskoncept formas. Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomföra driftsäkerhets-, underhålls- och livscykelkostnadsanalyser
• Ta fram underhållsplaner och dimensionera reservmateriel
• Säkerställa att analysresultat integreras till en fungerande helhet för kunden
• Arbeta nära systemingenjörer, konstruktörer och projektteam
• Ha kontakt med kund, användare och leverantörer
Bidra till utveckling av arbetssätt och processer inom ILS och logistikanalys
Din profil Du är senior inom logistikanalys och ILS och vill använda din kompetens i en miljö där analysen har direkt påverkan på systemens operativa tillgänglighet. Du har ett starkt livscykelperspektiv och förstår hur ett proaktivt ILS-arbete bidrar till robusta och tillgängliga system. Rollen kräver att du har:
• Ingenjörsutbildning från högskola eller universitet
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av logistikanalys inom ILS, med fokus på analysdelen, exempelvis underhålls- och driftsäkerhetsanalyser samt reservdelsoptimering.
• Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade standarder och processer inom ILS-området
• Erfarenhet av att arbeta i analysverktyg kopplade till logistikanalys och ILS
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift
• God förståelse för livscykelperspektivet och hur analysarbete inom logistikanalys och ILS bidrar till tillgänglighet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.
Vi ser det som meriterande om du därtill har:
• Erfarenhet av att utveckla eller implementera nya arbetssätt, metoder eller processer inom ILS
• Erfarenhet av att leda, handleda eller stötta andra ingenjörer, exempelvis genom mentorskap
• Erfarenhet av arbete i internationella samarbetsprojekt eller försvarsrelaterad verksamhet
• Kunskap om ASD-sviten eller delar av den
Som person är du självständig och analytisk, med en naturlig förmåga att ta ansvar för ditt arbete och driva analyser från start till mål. Du är utvecklingsorienterad och nyfiken, med ett genuint intresse för att förbättra arbetssätt och hitta smartare lösningar. Du känner dig trygg i att ifrågasätta befintliga arbetssätt när det behövs, alltid med ambitionen att bidra till utveckling och kvalitet. Samtidigt är du generös med din kunskap och delar gärna med dig av din erfarenhet för att stärka teamet och helheten.
Här arbetar du med marina system i världsklass - inom ytfartyg, ubåtar och andra tekniskt komplexa plattformar. Din analys bidrar direkt till systemens operativa tillgänglighet, och din kompetens efterfrågas både operativt och strategiskt.
• Goda villkor och möjlighet till kompetensutveckling
• Ett modernt, tillitsbaserat ledarskap
• Möjlighet att påverka struktur, arbetssätt och långsiktig riktning
Det här är rollen för dig som vill mer än att leverera analyser - och som vill vara med och bygga något hållbart över tid.
