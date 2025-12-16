ILS-ingenjör
Vi söker drivna medarbetare som vill arbeta inom Integrated Logistics Support (ILS) och vara med och utveckla modern försvarsteknik - från bandvagnar och andra marksystem till sensorer, ledningssystem och flygteknik. Här får du chansen att påverka både systemdesign och supportlösningar, i nära samarbete med våra kunder och i projekt som gör verklig skillnad.
Din roll som ILS-ingenjör
Som ILS-ingenjör blir du en nyckelperson i projekt inom försvar, industri och infrastruktur.
ILS, eller integrerat logistikstöd, är en internationellt etablerad strategi som säkerställer att drift, underhåll och supportlösningar finns på plats under hela systemets livslängd - ofta kopplat till områden som RAMS och Life Cycle Management.
I rollen kommer du bland annat att:
* se till att drift och underhåll beaktas redan i utvecklings- och designfasen
* arbeta med ILS-planering, underhållsstrategier och LSA-/underhållsanalyser
* delta i driftsäkerhets- och tillförlitlighetsanalyser, t.ex. FMEA/FMECA
* ta fram underlag som stöd för teknisk dokumentation, utbildning och träningslösningar
Du arbetar nära kunder för att översätta behov till praktiska tekniska lösningar och effektiva supportkoncept, och du samarbetar tätt med andra discipliner i projekten.
Placeringsort är i första hand Umeå, men Östersund/Frösön eller Luleå kan också vara aktuellt. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vem är du?
Du är teknikintresserad och trivs i en miljö där nära samarbete med kunder och kollegor är en naturlig del av vardagen. Du arbetar strukturerat, gillar analyser och kan anpassa dig när förutsättningar ändras.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet från till exempel underhåll, driftsorganisation, teknisk tjänst, försvarssektorn eller annan tung/komplex industri. Erfarenhet av ILS, RAMS eller Life Cycle Management, liksom bakgrund som tekniker eller teknisk officer inom Försvarsmakten, är meriterande men inget krav - viktigast är din tekniska förståelse, ditt systemintresse och din vilja att utvecklas inom ILS.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Tamara Kljajic ILS Manager North - tamara.kljajic (@) combitech.com
