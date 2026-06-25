ILS-ingenjör - Göteborg
Combitech Aktiebolag / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-25
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Vill du arbeta med avancerade tekniska system - från ubåtar till flygplan - och samtidigt utvecklas inom Integrated Logistics Support (ILS)? Vi söker nu ILS-ingenjörer till vårt team i Göteborg - både dig med några års erfarenhet och dig som är mer senior och vill ta nästa steg. Hos oss får du arbeta nära tekniken, kunden och affären - i uppdrag där din kompetens faktiskt gör skillnad.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i varierande och tekniskt avancerade projekt där du ständigt utmanas och utvecklas i din kompetens. Du blir en del av ett växande team i Göteborg, samtidigt som du samarbetar nära kollegor runt om i hela landet - vilket ger både bredd och nätverk i din vardag.
Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling, oavsett om du är i början av din ILS-karriär eller har flera års erfarenhet. Du får även möjlighet att arbeta med utbildning och kompetensutveckling, både internt och tillsammans med våra kunder, i en roll där kunskapsdelning står i fokus.
I rollen arbetar du nära både kollegor och kunder och får ett stort eget ansvar, med möjlighet att påverka såväl arbetssätt som resultat. För dig som vill finns också möjlighet att på sikt ta en mer ledande roll inom ILS.
Vi värdesätter samarbete, kunskapsdelning och långsiktig utveckling - både för våra kunder och för våra medarbetare, och vi strävar efter att skapa en miljö där du kan växa över tid.
Din roll som ILS-ingenjör
Som ILS-ingenjör blir du en viktig del i projekt inom försvar, industri och infrastruktur. Du arbetar med att säkerställa att drift, underhåll och tillgänglighet integreras redan från tidiga faser i systemutvecklingen.
Beroende på din erfarenhet kommer du att:
Arbeta med eller driva ILS-aktiviteter i projekt
Ta fram ILS-planer och genomföra analyser som LSA och FMECA
Bidra till driftsäkerhet och optimering av underhållsstrategier
Samverka nära kunder för att förstå behov och ta fram lösningar
Vara med och utveckla arbetssätt och processer inom ILS
Du får möjlighet att ta mer ansvar över tid och för dig som är senior finns även möjlighet att leda delar av arbetet eller hela uppdrag.
Det finns också ett växande behov och stora möjligheter att arbeta med utbildning inom ILS, både internt och externt mot kund - exempelvis genom att hålla workshops, stötta kompetensutveckling eller bidra till att bygga upp vår kunskap inom området
Vem är du?
Vi tror att du är en nyfiken och lösningsorienterad ingenjör som trivs i en roll där du får kombinera teknik med samarbete. Du har cirka 2-5 års erfarenhet, eller mer, inom exempelvis teknik, underhåll, logistik eller systemarbete. Du har erfarenhet av eller ett starkt intresse för områden som ILS, RAMS, IPS eller Life Cycle Management, och du har en teknisk utbildning från högskola, YH eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom försvarsindustrin eller med komplexa tekniska system. Vi ser även positivt på kunskap inom analyser som FMECA, LSA och LORA samt erfarenhet av internationella standarder såsom ASD eller MIL. Har du dessutom arbetat i projektledande eller kundnära roller, eller har erfarenhet av att hålla i utbildningar, workshops eller kunskapsöverföring, är det ett stort plus. Erfarenhet av verktyg som Opus, WQS eller liknande system är också meriterande.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sommaren - vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Sanna Otterström - sanna.otterstrom(@)combitech.com
Vi undanbeder oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Lindholmspiren 3A (visa karta
)
417 56 GOTHENBURG Arbetsplats
Combitech AB Jobbnummer
9979121